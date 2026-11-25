interview

Aller vers 400 millions de flux vidéo annualisés en données agricoles et en données d'irrigation d'ici 2030, c'est ce que veulent les créateurs de Sotilma. Une startup sénégalaise qui propose des équipements digitalisés et une IA capable et accessible sur WhatsApp, en wolof et en français, qui permet aux agriculteurs de pouvoir gérer leurs fermes à distance en restant chez eux. C'est ce qu'a indiqué Adja Aminata Cissé Diop, directrice générale et cofondatrice de Sotilma, lors d'un entretien mardi, à l'occasion de Demo Day organisé lors de la cérémonie de clôture du programme d'incubation de la cohorte IA, deeptech et géospatial 2026.

Vous êtes une des bénéficiaires du programme Goin' Digital. Pouvez-vous revenir sur la particularité de cette initiative ?

Nous sommes les bénéficiaires du programme Goin' Digital et cela a été un immense plaisir pour nous de participer à ce programme. On a l'habitude de voir que l'accompagnement pour les solutions IA c'est d'habitude à la base technique. Donc aujourd'hui avec Goin' Digital, on n'a pas eu qu'un accompagnement technique. mais on a surtout eu un accompagnement en termes de ressources humaines et surtout en formation.

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Ils nous ont mis en relation avec des institutions qui parfois sont difficiles d'accès pour les startups ou les jeunes startups locales. Et nous avons eu cette possibilité-là avec Goin' Digital de passer de la vente d'équipements, du développement de notre IA à une IA accessible qu'on compte lancer ce 1eᣴ décembre 2026.

On a déjà des IA qui sont dans le domaine de l'agriculture, aujourd'hui quelle est la différence avec ce que vous offrez ?

Alors il faut savoir que les défis majeurs de l'agriculture aujourd'hui au Sénégal, sont essentiellement au nombre de quatre. Il y a la surveillance limitée, les outils dispersés, une irrigation qui est mal optimisée et surtout et en plus des technologies qui sont surtout inadaptées aux réalités de notre terrain.

Aujourd'hui ce que nous proposons, c'est une IA qui est directement accessible par un outil que les agriculteurs utilisent déjà, ils n'ont pas besoin de télécharger une nouvelle application, pas besoin d'interface compliquée, pas besoin de savoir lire ou écrire, ils utilisent juste leur WhatsApp et aujourd'hui ils ont la possibilité d'avoir toutes ces applications réunies sur leur WhatsApp. Ils ont la capacité aujourd'hui d'avoir le rapport journalier de tout ce qui se passe dans leur ferme dans les 48 h, 24 h, 72 h, ça dépend d'eux.

Ils ont la capacité d'allumer et de fermer leur van, leur pompe, tout leur système d'irrigation. Ils ont la capacité avec le WhatsApp aussi d'avoir des recommandations personnalisées sur les types de cultures et même de détecter les malades. Donc tout ce qui se trouvait dans les autres applications a été regroupé en une seule application mais accessible par les agriculteurs et qu'ils comprennent directement.

Et aujourd'hui quels sont les besoins pour un développement à grand échelle ?

Nous avons un besoin immense pour déployer notre infrastructure. Parce que c'est très lourd. Mais la chance peut-être que Sotilma a aujourd'hui, c'est que nous avons déjà avec les objets connectés.

Parce que nous avons commencé depuis 2022 par la vente d'équipements pour les agriculteurs, nous avons avec nos objets connectés pu générer 12 millions de flux vidéo par jour, de quoi déjà entraîner une intelligence artificielle. Et d'ici 2030, nous avons l'ambition d'aller vers 400 millions de flux vidéo annualisés en données agricoles et en données d'irrigation.

Donc pour cela, il faut forcément un soutien d'investisseurs, de partenaires pour déployer cette intelligence artificielle, renforcer notre infrastructure et surtout avoir des pilotes avec les institutions agricoles, les grands producteurs et les agrobusiness.