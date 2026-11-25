Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a donné raison à la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans le contentieux relatif à la finale de la CAN 2025. Dans sa décision rendue ce mardi 24 novembre 2026 à Lausanne, l'instance a annulé la décision du Jury d'appel de la CAF déclarant le Sénégal forfait et attribuant la victoire au Maroc (3-0). Elle a rétabli celle du Jury disciplinaire et confirmé le résultat acquis sur le terrain, soit une victoire du Sénégal sur le score de 1-0.

Au coeur de cette décision figure la reprise du match par l'arbitre Jean-Jacques Ngambo Ndala à la 109e minute, après l'interruption provoquée par le retrait momentané des joueurs sénégalais. Le TAS a considéré que cette décision relevait de la seule appréciation de l'arbitre. Selon le communiqué, «les deux équipes étaient à nouveau présentes sur le terrain et avaient toutes deux manifesté leur volonté de reprendre le match ».

Le Tribunal a ainsi retenu l'application de la doctrine du « field of play », qui protège les décisions arbitrales prises sur le terrain, sauf preuve d'arbitraire ou de mauvaise foi.

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Il a notamment écarté les arguments de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), fondés sur les articles 82 et 84 du règlement de la CAN, estimant que ces dispositions ne s'appliquaient pas dès lors que l'arbitre n'avait pas constaté l'arrêt définitif de la rencontre.