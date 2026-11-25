Addis Ababa — L'Éthiopie et le Pakistan ont convenu de renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines de la défense et de l'aviation, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour un partenariat stratégique entre les deux pays.

Cet accord a été conclu lors d'une réunion qui s'est tenue aujourd'hui à Rawalpindi, au Pakistan, entre l'ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan, Oumer Hussein, et le secrétaire fédéral pakistanais à la Défense, le général de corps d'armée (à la retraite) Muhammad Ali.

Les deux parties ont abordé des questions d'intérêt commun, notamment la paix et la sécurité régionales, ainsi que les possibilités d'élargir la coopération dans les domaines de la défense et de l'aviation.

L'ambassadeur Oumer a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pakistanais afin de renforcer les relations bilatérales grâce à une coopération élargie dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la défense, de l'aviation, du tourisme et de la culture.

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De son côté, le secrétaire fédéral Muhammad Ali a assuré l'ambassadeur éthiopien de son soutien total pour faire progresser le partenariat entre les deux pays dans le cadre des politiques pakistanaises « Look Africa » et « Engage Africa ».

Selon l'ambassade d'Éthiopie à Islamabad, ces discussions témoignent de la volonté des deux pays d'élargir leurs relations bilatérales et d'explorer de nouveaux domaines de coopération.