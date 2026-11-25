Le ministre des Finances reçoit la délégation française . Le ministre des Finances et chef du Mouvement pour la justice et l'égalité Dr Jibril Ibrahim a accueilli avec satisfaction la visite d'une délégation française composée de parlementaires, d'avocats, de journalistes et de représentants de la société civile. Il a salué l'initiative du gouverneur du Darfour visant à établir le dialogue avec les milieux politiques et civils européens, appelant à l'étendre à d'autres pays du continent.

Dr Jibril a fait cette déclaration mardi soir lors de sa réception la délégation française à sa résidence, en présence du gouverneur du Darfour Minni Arko Minawi , du ministre des Ressources humaines et de la protection sociale, Dr Moatassem Mohamed Saleh, et du ministre des Mines, M. Nour al-Da'im Taha, Dr Jibril a estimé que cette initiative permettrait de faire entendre la voix du Soudan et d'offrir à la délégation une vision directe de la réalité du pays, distincte des récits de seconde main. Il a loué le courage des visiteurs, qui ont pu se rendre sur le terrain auprès des déplacés et des communautés sinistrées, constatant l'ampleur des destructions causées par la milice.

Dr Jibril a souligné que le récit de la délégation française aura un impact significatif, en termes d'efficacité et de crédibilité, auprès de la communauté internationale -- et tout particulièrement des pays voisins du Soudan qui sont francophones --, étant donné que la France est un État neutre dans le conflit soudanais.

Il a également salué les efforts du parlementaire Christophe Marion, qui pilote une initiative visant à classer la milice comme organisation terroriste, incitant la France à l'adopter et à la porter au niveau de l'Union européenne. Il a enfin affirmé que le Mouvement pour la justice et l'égalité et le Mouvement de libération du Soudan forment une entité unique ; ils travaillent de concert, chaque partie soutenant les efforts de l'autre.

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