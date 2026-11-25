Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, a exprimé, ce mardi à Luanda, sa satisfaction quant à l'intérêt et à l'engagement des enfants angolais pour la protection de leurs droits et le développement continu du pays.

Le président de l'institution législative a souligné la qualité des interventions et le sens des responsabilités dont ont fait preuve les 209 « députés enfants » lors de la session extraordinaire du Parlement des enfants.

En prononçant le discours de clôture de cette session, qui s'inscrivait dans le cadre des célébrations du 34e anniversaire de l'Assemblée nationale , il a estimé que les enfants avaient donné une belle leçon de démocratie en exprimant des opinions, des préoccupations et des propositions variées pour résoudre les problèmes qui affectent la société angolaise.

Adão de Almeida a expliqué que la démocratie permet de réunir différentes visions et opinions au sein d'un même espace, grâce au dialogue et à l'échange d'idées, dans le but de trouver des solutions aux problèmes collectifs.

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Pour illustrer cette dimension démocratique, il a établi un lien entre la chanson traditionnelle angolaise « Os Meninos do Huambo » (Les enfants de Huambo), interprétée lors de la séquence culturelle de la session, et la symbolique du «mulemba» (arbre emblématique), présent sur l'emblème de l'Assemblée nationale.

Selon le président du Parlement, « tout comme la musique rassemble les enfants autour du feu pour apprendre, écouter et discuter des problèmes du pays, l'Assemblée nationale représente, symboliquement, un lieu de rencontre à l'ombre d'un «mulemba», où les représentants du peuple dialoguent et cherchent des solutions aux défis nationaux ».

Il a mis en avant trois enseignements tirés de cette session, soulignant tout d'abord que les enfants angolais sont attentifs, préoccupés et intéressés par leurs propres problématiques ainsi que par les défis auxquels est confrontée la société.

En second lieu, Adão de Almeida a affirmé que les députés enfants ont montré qu'ils se préparaient à assumer, à l'avenir, leurs responsabilités dans la gestion des destinées du pays, assurant ainsi la continuité entre les différentes générations.

Adão de Almeida a également souligné l'importance de l'interaction entre les générations, relevant que les aînés transmettent des connaissances aux enfants, mais qu'ils apprennent aussi de ces derniers.

« La dernière conviction, et la plus importante, avec laquelle nous repartons d'ici, est qu'Angola peut compter sur vous. L'Angola a un avenir grâce à vous », a-t-il déclaré.

Le président de l'Assemblée nationale a félicité les députés enfants pour le travail accompli et la contribution apportée au nom des enfants des 21 provinces du pays, les encourageant à continuer de participer à la défense des droits et des intérêts de l'enfance.

La session extraordinaire du Parlement des enfants, placée sous le thème « Notre voix, nos droits, l'avenir de l'Angola », a rassemblé 209 députés enfants, avec pour objectif d'accorder la parole aux enfants et de leur permettre d'exposer leurs préoccupations et leurs propositions devant les représentants des institutions de l'État.

À cette occasion, la présidente du Parlement des enfants, Dalmira Guia Sanders, a remercié le président de l'Assemblée nationale et les membres de l'Exécutif pour l'organisation de cette rencontre, ainsi que pour leur disponibilité à écouter et à répondre aux préoccupations exprimées par les enfants.

La séance s'est conclue par l'examen et l'approbation du communiqué final, qui rassemble les principales conclusions et recommandations des jeunes députés concernant la protection, l'éducation, la santé, l'inclusion, l'environnement numérique et la participation des enfants aux politiques publiques.

Cette séance plénière des enfants s'inscrit dans le cadre de la Semaine du Parlement, qui se déroule du 22 au 28 novembre, et précède la Journée de l'Assemblée nationale, qui sera célébrée le jeudi 26.