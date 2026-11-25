Luanda — Le ministre angolais de la Défense nationale, des Anciens combattants et des Vétérans de la patrie, Lúcio Amaral, a réaffirmé mardi, à Libreville, au Gabon, l'engagement de l'Angola à continuer d'assumer pleinement ses responsabilités et à jouer le rôle qui lui revient dans la promotion de la sécurité et de la stabilité dans le golfe de Guinée.

Selon une note transmise à l'ANGOP, le ministre s'exprimait lors de la réunion du Groupe des sept et de ses partenaires du golfe de Guinée (G7++FOGG), un cadre de concertation politique et de coopération internationale consacré aux questions de sécurité et de sûreté maritimes dans la région.

À cette occasion, Lúcio Amaral a souligné que cette démarche vise à contribuer activement au renforcement de la coopération régionale et internationale, à la consolidation de l'architecture de Yaoundé ainsi qu'au développement de mécanismes efficaces de prévention et de lutte contre les menaces maritimes.

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Dans cette perspective, il a mis en exergue l'importance de rendre pleinement opérationnel le Centre national de coordination et de surveillance maritimes, qui sera interconnecté avec les centres de Soyo, de Lobito et de Namibe, afin de couvrir les quelque 1 650 kilomètres du littoral angolais. Il a également souligné les efforts engagés pour créer les conditions nécessaires à l'accueil du siège du Centre multinational de coordination de la zone A.

Lors de la cérémonie d'ouverture, la ministre d'État et ministre gabonaise de la Défense nationale, Brigitte Onkanowa, représentant le président Brice Nguema, a réaffirmé la volonté de son pays de contribuer à faire du golfe de Guinée un espace sûr et résilient, propice à la préservation et au développement des communautés de la région.

La réunion, qui s'achève ce jour au Centre de conventions de la Cité de la Démocratie, à Libreville, est consacrée à l'examen des enjeux de sécurité maritime dans la région et à la définition de nouvelles pistes d'action.