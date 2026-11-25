Luanda — Le ministre angolais de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns de Oliveira, a plaidé mardi, à Luanda, pour un renforcement de la contribution de la Banque de développement d'Angola (BDA) au financement de projets structurants, en vue d'accélérer l'industrialisation du pays, d'accroître la production nationale et de diversifier les exportations.

Cette position a été exprimée lors d'une réunion entre le ministère de l'Industrie et du Commerce et le comité exécutif du BDA, consacrée au renforcement de la coordination institutionnelle et à l'alignement des instruments de financement de la banque sur les priorités définies par l'Exécutif.

Le responsable a notamment souligné la nécessité pour l'établissement bancaire de soutenir la mise en oeuvre des pôles de développement industriel (PDI) et des parcs industriels ruraux (PIR), ainsi que la réhabilitation des infrastructures logistiques destinées à soutenir le commerce en milieu rural. Rui Miguêns de Oliveira a également insisté sur l'importance du financement des entrepreneurs nationaux, afin de stimuler la diversification des exportations.

À cet égard, il a cité parmi les projets prioritaires l'usine de transformation de tomates de Bengo, selon une note de presse transmise à l'ANGOP.

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Selon le ministre, l'implication de la BDA dans ces initiatives permettra de convertir le potentiel productif national en résultats concrets, contribuant ainsi à réduire les importations, à créer des emplois et à accroître l'offre de biens fabriqués localement.

S'agissant de l'évaluation des projets d'investissement, il a instruit la désignation d'un point focal au sein de la BDA, qui bénéficiera d'un accès exceptionnel au Portail de l'Industrie, afin de permettre le suivi en temps réel des unités de production, des biens fabriqués ainsi que des quantités correspondantes.

Cet outil devrait faciliter l'examen des demandes de financement et permettre d'adapter les ressources disponibles aux besoins du secteur productif, a-t-il indiqué.

En matière de promotion des exportations, le ministre a fait savoir que l'Entrepôt douanier d'Angola (EAA) est constitué en tant que structure dédiée à l'exportation au service des petits producteurs nationaux. Il lui incombera notamment d'identifier, de collecter, de regrouper et d'acheminer leur production vers les marchés extérieurs.

Il a également évoqué la création du Centre des exportations d'Angola, qui sera chargé de réceptionner et de certifier les marchandises destinées à l'exportation.

Selon le ministre, l'implication du BDA dans ces initiatives permettra de traduire le potentiel productif national en résultats concrets, contribuant ainsi à la réduction des importations, à la création d'emplois et à l'accroissement de l'offre de biens produits localement.

En matière d'évaluation des projets d'investissement, il a instruit la désignation d'un point focal au sein du BDA, auquel sera accordé un accès exceptionnel au Portail de l'Industrie, afin de permettre le suivi en temps réel des unités de production, des biens fabriqués et des quantités correspondantes.

Cet outil devrait faciliter l'examen des demandes de financement et permettre d'adapter les ressources disponibles aux besoins du secteur productif, a-t-il précisé.

S'agissant de la promotion des exportations, le ministre a indiqué que l'Entrepôt douanier d'Angola (EAA) a été constitué en tant que structure d'appui à l'exportation au profit des petits producteurs nationaux. Il sera notamment chargé d'identifier, de collecter, de regrouper et d'acheminer leur production vers les marchés extérieurs.

Il a également fait état de la création du Centre des exportations d'Angola, qui sera chargé de réceptionner et de certifier les cargaisons destinées à l'exportation.

De son côté, le président de la Commission exécutive de la BDA, João Salvador Quintas, a exprimé la disponibilité de son institution à apporter son soutien au programme « Angola Produz », dans le but d'assurer le suivi et de promouvoir la visibilité des entreprises financées par la banque.

Il a également annoncé que le dispositif « BDA EXPORTA », destiné au financement des entrepreneurs nationaux exerçant une activité à l'exportation, était désormais disponible.

À l'issue de la rencontre, les deux institutions ont convenu d'élaborer une proposition de cadre de financement destiné aux pôles de développement industriel et aux parcs industriels ruraux.

Cette réunion a permis de réaffirmer l'engagement des deux institutions à consolider leur coopération institutionnelle et à mobiliser des solutions de financement axées sur l'accroissement de la production nationale, l'industrialisation, l'inclusion productive et le renforcement des capacités exportatrices du pays.