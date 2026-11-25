Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a exhorté ce mardi, à Luanda, les professionnels des médias à placer l'éthique, la responsabilité, la vérification des sources et l'intérêt public au coeur de leur activité, face aux défis posés par la désinformation.

Selon le ministre, qui s'exprimait lors de l'ouverture de la sixième Réunion méthodologique du sous-secteur de la Communication sociale, la rapidité de circulation des contenus, la multiplication des plateformes numériques ainsi que la diffusion de fausses informations et de désinformation exigent des professionnels une rigueur accrue.

Mário Oliveira a souligné que la rapidité ne saurait primer sur la vérité, et que la pression pour être le premier ne doit ni compromettre le devoir de vérifier les faits, ni « remettre en cause » les valeurs de la profession. D'après le ministre, la lutte contre la désinformation nécessite une action concertée de la part des organes de presse, des services de communication institutionnelle, des plateformes numériques et de la société dans son ensemble.

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À cet égard, il a plaidé pour un renforcement de la coopération ainsi que de l'éducation aux médias et au numérique, afin de favoriser l'accès à des informations crédibles et de combattre la propagation de fausses nouvelles. Le ministre a également insisté sur la nécessité, pour les médias publics, de renforcer la qualité, la rigueur et la responsabilité de leurs contenus, en mettant en avant les réalités locales, l'identité nationale et les questions d'intérêt collectif.

Mário Oliveira a par ailleurs appelé les responsables de la communication institutionnelle à adopter une démarche planifiée, continue et alignée sur les objectifs de chaque institution, afin de garantir que les informations d'intérêt public parviennent aux citoyens de manière claire et opportune.

Enfin, il a jugé essentiel de renforcer la communication interne, les employés et collaborateurs constituant une composante à part entière de la capacité de réponse de l'État.

En soulignant la réalité démographique de l'Angola, caractérisée par une population jeune et de plus en plus active dans l'espace numérique, le ministre a mis en avant la nécessité de développer des contenus et des formats adaptés aux nouvelles générations. L'objectif est de favoriser l'accès à une information crédible, la citoyenneté numérique, le patriotisme ainsi que les valeurs qui renforcent la cohésion nationale.

Sur le plan extérieur, Mário Oliveira a insisté sur l'importance de renforcer la communication destinée aux communautés angolaises à l'étranger et de projeter, de manière cohérente, l'image de l'Angola.

« Nos missions diplomatiques et nos attachés de presse peuvent jouer un rôle déterminant dans la mise en avant des atouts du pays, la promotion du tourisme et la création d'opportunités propices à l'attraction d'investissements et à l'établissement de partenariats », a-t-il déclaré.

Concernant cette rencontre, le ministre a précisé qu'elle constitue un espace de dialogue et de concertation visant à améliorer la communication publique et à renforcer la capacité de réponse institutionnelle face aux défis du pays.

La « Rencontre méthodologique » du sous-secteur de la communication sociale, un mécanisme de coordination institutionnelle relatif à la communication de l'Exécutif, organisé deux fois par an et mis en place par le MINTTICS, réunit principalement les institutions et les professionnels qui composent l'écosystème de communication du gouvernement angolais.

La sixième réunion méthodologique du sous-secteur de la communication sociale se tient jusqu'à jeudi (26) dans la capitale angolaise. Organisée à l'initiative du MINTTICS, elle a pour thème : « Communication et performance gouvernementale ».

Au cours de ces deux journées, divers thèmes seront abordés, notamment « Planification stratégique de la communication : du diagnostic à l'action » et « Politiques d'information et critères de sélection de l'actualité ». Une conférence magistrale sera également consacrée au thème « Communication et bonne gouvernance ».

Le programme inclut par ailleurs l'examen des sujets « Architecture de la communication et marketing de l'exécutif à l'horizon 2027 » et « Communication institutionnelle : outils internes et externes », ainsi qu'une table ronde intitulée « Défis et expériences en matière de communication institutionnelle ».

L'événement réunit, entre autres, le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas Albino, ainsi que les responsables de la communication institutionnelle et de la presse issus des différents départements ministériels, des gouvernements provinciaux et des missions diplomatiques de l'Angola.