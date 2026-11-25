Luanda — La Commission électorale nationale (CNE) d'Angola a été reconduite à la présidence du Forum des commissions électorales des pays de la Communauté de développement d'Afrique australe (ECF-SADC), lors de la 28e Conférence générale annuelle de l'organisation, qui se tient à Dar-es-Salaam, en République-Unie de Tanzanie.

Selon une note consultée par l'ANGOP, ce renouvellement pour un nouveau mandat de deux ans témoigne de la reconnaissance du travail accompli par l'institution angolaise et confirme la confiance des commissions électorales des États membres dans sa capacité à continuer de diriger le Forum.

La CNE d'Angola continuera d'être représentée à la tête du Forum par son président, Manuel Pereira da Silva. À la suite de sa reconduction, ce dernier a exprimé sa profonde gratitude envers les commissions électorales des pays membres pour cette confiance renouvelée, acceptant ce nouveau mandat avec humilité, un sens aigu de la responsabilité institutionnelle et un engagement en faveur du renforcement de la démocratie dans la région.

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Dans le cadre de la nouvelle composition de la direction de l'ECF-SADC, la Commission électorale et de délimitation de l'Eswatini a été élue à la vice-présidence du Forum, renforçant ainsi la représentation et la participation des États membres à la gestion des affaires de cette organisation régionale.

Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo a été élue membre du Comité exécutif, tandis que la Commission électorale du Malawi a été choisie pour occuper une vice-présidence au sein de la structure exécutive du Forum.

À cette occasion, le président reconduit a réaffirmé la volonté de la CNE d'Angola de poursuivre une étroite collaboration avec toutes les commissions électorales membres, en privilégiant le dialogue, la coopération solidaire, le partage d'expériences et le renforcement des capacités institutionnelles.

Il a également souligné que la présidence du Forum constitue une responsabilité collective, axée sur la promotion de l'unité, le respect de la diversité institutionnelle et la crédibilité des processus électoraux dans la région.

La reconduction de la CNE d'Angola à la présidence de l'ECF-SADC marque ainsi une étape institutionnelle importante et témoigne de la confiance accordée par ses pairs à l'expérience et aux capacités de leadership de l'Angola au sein de l'espace régional.

Ce nouveau mandat de deux ans constitue une opportunité d'approfondir la coopération entre les organes de gestion électorale et d'affirmer le Forum comme une plateforme de référence pour la promotion de la démocratie, de la transparence et de l'intégrité électorale en Afrique australe.