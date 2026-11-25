Mbanza Kongo — Soixante-neuf ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC), qui tentaient de pénétrer irrégulièrement sur le territoire angolais, ont été interpellés par la Police des frontières dans la province de Zaire, au nord de l'Angola.

Dans un communiqué transmis mardi à l'ANGOP, à Mbanza Kongo, le commandement provincial de la Police nationale de Zaïre indique que ces interpellations ont eu lieu au cours du week-end dernier dans les postes frontaliers de Nóqui, Luvo, Kinguvo, Marco-12, Jean Mary, Kanga et Ntoyo.

Selon la même source, les personnes interpellées, dont 38 hommes et 31 femmes, ont été appréhendées dans le cadre de l'opération « Pré-quadra festiva », menée par les forces de l'ordre dans l'ensemble des municipalités de la province.

Sur les 69 ressortissants concernés, 28 ont été reconduits à la frontière, tandis que les 41 autres ont été remis au Service des migrations et des étrangers (SME) pour les suites administratives nécessaires.

La province de Zaire partage une frontière de 310 kilomètres avec le Kongo-Central, en République démocratique du Congo, à travers les municipalités de Nóqui, Luvo, Cuimba, Quêlo et Soyo.