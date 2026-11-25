Tunis — Le groupe international spécialisé dans les technologies de l'aviation, de la navigation aérienne et de la fabrication de simulateurs, "United ATS", a inauguré, mercredi, son siège régional à Tunis, dans une démarche visant à renforcer la position du pays en tant que pôle régional pour les technologies avancées de l'aviation et à élargir la coopération avec les institutions nationales et régionales dans la navigation aérienne et la sécurité.

"La mise en place de cette structure vise à faire de la Tunisie un centre stratégique de services pour les pays voisins, l'Afrique et les pays francophones, en tirant profit de l'expertise internationale du groupe", a indiqué, à cette occasion, la directrice générale de la filiale tunisienne, Meriem Ben Othman.

Cette implantation a également pour objectifs de développer les compétences locales, tout en offrant des opportunités de perfectionnement aux cadres de la région grâce à des équipements et simulateurs homologués de pointe et à l'encadrement de formateurs tunisiens et internationaux.

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Le nouveau centre est agréé par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) en tant que centre de formation. Il figure parmi les premiers établissements spécialisés en Afrique pour la formation des contrôleurs aériens et la navigation aérienne, et a obtenu les autorisations requises de l'Aviation civile et du ministère des Transports, selon la responsable.

Concernant les activités du centre, le responsable des formateurs du centre, Sofiene Bejaoui, a expliqué qu'elles sont axées sur la formation continue des contrôleurs aériens ainsi que des professionnels de la navigation et de la sécurité aéroportuaire, à travers des programmes adaptés aux normes internationales.

Cette formation s'adresse aux contrôleurs tunisiens et étrangers, notamment ceux des pays du Maghreb et d'Afrique francophone, afin de mettre à jour leurs qualifications selon les standards de l'OACI. Elle associe enseignements théoriques et pratiques grâce à trois simulateurs avancés (tour de contrôle, radar et contrôle hors radar), permettant une mise en situation réelle.

Autorisé par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le centre ambitionne de contribuer au développement du secteur de l'aviation civile en Tunisie tout en étendant ses prestations aux marchés maghrébins et africains.