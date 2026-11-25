Luanda — Le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, a reçu lundi, à Luanda, le nouveau représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique centrale, Mohamed El-Amine Souef, avec lequel il s'est entretenu des questions de paix, de sécurité et de stabilité dans la région.

Au cours de cette audience, tenue au siège du ministère des Relations extérieures (MIREX), les deux personnalités ont passé en revue les principaux défis sécuritaires auxquels est confrontée l'Afrique centrale, ainsi que les mécanismes de concertation entre les États de la région en vue de favoriser le règlement pacifique des conflits.

Selon une note de presse du MIREX, le ministre a souligné que la paix constitue une condition essentielle au développement durable de la région. Il a, dans ce contexte, appelé le Bureau régional des Nations unies pour l'Afrique centrale (UNOCA) à jouer un rôle actif dans la promotion d'un dialogue permanent entre les États.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Téte António a également insisté sur l'importance pour les pays de la région de respecter les principes consacrés par la Charte des Nations unies, dans le cadre des efforts visant à prévenir les conflits et à promouvoir leur règlement pacifique. Originaire des Comores, Mohamed El-Amine Souef exerce, depuis le 30 juin dernier, les fonctions de secrétaire général adjoint des Nations unies et est chargé de superviser le mandat de l'UNOCA dans onze pays d'Afrique centrale.

Fort de 35 années d'expérience dans les domaines de la diplomatie, des relations internationales et des opérations de maintien de la paix, le diplomate a notamment servi au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), avant d'occuper le poste de chef de cabinet de la Commission de l'Union africaine.