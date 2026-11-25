Luanda — L'Institut national de l'habitat (INH) prévoit de livrer, en décembre prochain, 1.400 logements dans la cité dortoir de KK 5 800, à Luanda, a annoncé mardi le directeur général de l'institution, António da Silva Neto.

Selon le responsable, qui s'exprimait lors d'un atelier consacré à la prévention du blanchiment de capitaux et au financement du secteur immobilier, certains logements seront acquis dans le cadre du régime de vente à paiement échelonné avec réserve de propriété, tandis que d'autres seront attribués par l'intermédiaire de partenaires privés.

Il a expliqué que les travaux sont actuellement en voie d'achèvement grâce à des partenariats avec des opérateurs privés intervenant dans le cadre de contrats de permuta (échange de biens ou de prestations). Selon António da Silva Neto, outre les logements revenant à l'État dans le cadre de ces accords, les partenaires privés bénéficieront également d'une partie des habitations qu'ils pourront ensuite commercialiser.

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Il a souligné que le projet avait fait l'objet d'une restructuration, portant sa capacité initiale de 5 800 à 10.800 logements, avec l'intégration d'équipements sociaux et d'un réseau routier d'environ 17 kilomètres. Abordant la situation du secteur immobilier en Angola, il a indiqué que celui-ci demeure dynamique et contribue de manière significative à l'économie nationale.

Il a toutefois reconnu la persistance d'un déficit de logements dans le pays, en raison des contraintes liées à la production et à la commercialisation des matériaux de construction, ainsi qu'à l'accès aux terrains et à leur régime de propriété.

L'atelier était consacré à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive dans le secteur immobilier, ainsi qu'aux mécanismes de financement du logement.