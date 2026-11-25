Les explications du ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, sur le cas suspect de fièvre aphteuse dans un élevage à Notre-Dame soulèvent, selon le leader de l'opposition, Chetan Baboolall, plusieurs interrogations. Face à la presse hier, en présence de la députée Joanna Bérenger, il a dénoncé des «zones d'ombre» concernant le nombre de bovins concernés, leur provenance et les contrôles sanitaires effectués avant leur importation.

Au coeur de ses préoccupations figure le nombre d'animaux présents dans l'exploitation de Notre-Dame. Alors qu'Arvin Boolell avait fait état de 16 bovins, Chetan Baboolall a affirmé que les renseignements en sa possession font état de 14 animaux, dont 13 de race locale et un seul bovin importé. Selon lui, ce dernier présenterait des signes de la maladie. À l'appui de ses déclarations, le leader de l'opposition a présenté un document du World Animal Health Information System faisant état d'un rapport transmis le 17 novembre. Il a affirmé que celui-ci mentionne 15 animaux concernés, dont dix testés positifs. Une divergence supplémentaire qu'il a demandé au ministre de clarifier.

L'origine du bovin importé constitue également une source de préoccupation. Arvin Boolell aurait indiqué que l'animal provenait probablement de Socovia. Chetan Baboolall a voulu savoir d'où il provenait précisément, s'il avait été testé avant son importation et quels contrôles avaient été effectués sur les quelque 9000animaux récemment débarqués à Maurice. Il a réclamé des informations sur la traçabilité de ces importations et les éventuelles mesures de surveillance sanitaire.

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Le leader de l'opposition a estimé que les autorités auraient dû tirer les leçons de l'épisode de fièvre aphteuse de 2016. Il a rappelé que le Fact Finding Committee institué après cette crise avait recommandé de privilégier les importations en provenance de pays indemnes de la maladie. Le comité avait également préconisé que des vétérinaires mauriciens puissent inspecter les élevages à l'étranger avant toute importation. Chetan Baboolall s'est interrogé ainsi sur l'importation d'animaux en provenance de Namibie, pays confronté à la fièvre aphteuse, soutient-il. Il a déploré que plusieurs recommandations du comité soient restées sans suite et a dit regretter le manque de réponses sur les protocoles sanitaires, notamment la disponibilité de vaccins en cas de propagation de la maladie.

Autre point soulevé : la nature de l'exploitation de Notre-Dame. Chetan Baboolall a relevé que le rapport de l'Anses, organisme public français, la décrit comme une exploitation d'engraissement (fattening farm), alors qu'Arvin Boolell avait utilisé le terme «rearing farm» au Parlement. Il a questionné le risque de transmettre des informations contradictoires aux institutions internationales.

Enfin, le leader de l'opposition s'est inquiété du sort des éleveurs en cas de propagation de la maladie. Il a réclamé un engagement du gouvernement concernant leur indemnisation et a proposé la création d'un fonds d'urgence. Il a également évoqué les difficultés rencontrées par les éleveurs pour renouveler leur cheptel, malgré l'investissement de Rs 95 millions dans le centre de reproduction bovine de Melrose en 2019.

Pour Chetan Baboolall, l'enjeu dépasse le seul élevage de Notre-Dame : il s'agit de protéger l'ensemble du cheptel mauricien, y compris celui de Rodrigues, et d'éviter qu'une nouvelle crise sanitaire ne fragilise davantage les éleveurs.