Un maçon de 48 ans, habitant Cité Saint-Louis, à Pailles, a été retrouvé mort dans une cellule policière aux Casernes centrales, hier. Il y était détenu depuis le samedi 21 novembre dans le cadre d'une affaire de vol.

Le 21 novembre, un habitant de Vallée-Pitot, occupé à une partie de pêche, est informé par un voisin que deux individus se sont introduits dans sa maison en construction, située à l'avenue Emerald, à Pailles. Après une seconde alerte, le propriétaire s'est rendu sur place. À sa vue, les deux hommes auraient pris la fuite. L'un aurait escaladé le mur d'enceinte de la propriété, tandis que l'autre aurait couru en direction d'une rivière.

Avec l'aide de membres du public, le propriétaire serait parvenu à maîtriser le second individu. Selon sa déposition, le suspect aurait opposé une vive résistance et aurait été blessé au visage lors de son interpellation. Il a ensuite été placé en détention aux Casernes centrales.

Coursé et blessé

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Le propriétaire cambriolé affirme également avoir découvert dans sa cour un sac à dos contenant un marteau, six tournevis, un sabre et deux pinces. Il aurait constaté la disparition de trois portes en aluminium, d'une valeur totale de Rs 125 000. Les objets retrouvés sont conservés aux fins d'enquête.

L'état de santé du détenu durant les trois jours ayant précédé son décès et les circonstances de la découverte du corps restent à être précisées. À ce stade, aucun lien n'a été établi entre les blessures subies lors de son interpellation et sa mort en cellule.

Les conclusions de l'autopsie sont particulièrement attendues par la famille, qui souhaite obtenir des éclaircissements sur les circonstances dans lesquelles leur proche est mort en cellule. Initialement prévue hier, elle a été renvoyée à aujourd'hui, les proches du défunt étant à la recherche d'un médecin légiste indépendant.