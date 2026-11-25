Le nouveau comité multipartite chargé de suivre le déploiement des sites cellulaires s'est réuni pour la première fois le vendredi 20 novembre, au siège de l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA). Il a deux priorités : la révision des règles d'aménagement applicables aux infrastructures télécoms et les nouveaux sites prévus dans la région de Salazie et Pont-Bon-Dieu.

Mettre fin au travail en silo

Installer une antenne-relais ne se résume pas à ériger un pylône. Il faut d'abord obtenir un terrain, qui appartient parfois à l'État, puis décrocher les permis nécessaires et raccorder le site au réseau électrique. Jusqu'à présent, chaque institution traitait sa partie du dossier séparément, ce qui a ralenti certains projets.

Pour y remédier, l'ICTA a mis en place un comité de suivi présidé par son directeur exécutif, Atishay Sookun. Il réunit notamment :

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le ministère de l'Agro-industrie, à travers le Forestry Service ;

le ministère des Collectivités locales, ainsi que les conseils municipaux et de district ;

le ministère du Logement et des Terres ;

la Road Development Authority ;

la Traffic Management and Road Safety Unit ;

la Land Drainage Authority ;

le Central Electricity Board (CEB) ;

les opérateurs Mauritius Telecom, Emtel et MTML.

Deux dossiers prioritaires

La révision du PPG7. Ce document définit les lignes directrices d'aménagement applicables aux infrastructures de télécommunication. L'objectif est de l'adapter à l'évolution des réseaux mobiles.

Les nouveaux sites de Salazie et Pont-Bon-Dieu. Les usagers de la route y signalent depuis longtemps une couverture insuffisante. Cette situation peut être particulièrement dangereuse en cas d'urgence, surtout la nuit. Pour l'ICTA, ce dossier montre l'utilité du comité, car l'acquisition des terrains, l'obtention des permis et les raccordements aux services publics mobilisent plusieurs institutions.

Les demandes de permis, dont le Building and Land Use Permit (BLUP), restent de la responsabilité des opérateurs mobiles. L'ICTA joue un rôle de facilitateur en présidant le comité.

Le comité se réunira régulièrement. Ses membres disposeront d'un outil de suivi en ligne, présenté lors de cette première réunion. Il permettra de savoir où en est chaque site et quelle institution doit intervenir.