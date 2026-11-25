«The figure 12, in fact, doesn't even appear in the motion.» Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a pris les devants à l'Assemblée nationale, hier. Il a présenté sa motion pour la création d'un Select Committee sur la délinquance des mineurs et, vu la sensibilité du sujet, il voulait être «absolutely clear». Le texte ne propose pas d'abaisser de 14 à 12 ans l'âge de la responsabilité pénale. Le comité devra dire s'il faut y toucher et il pourrait tout aussi bien conclure qu'il ne faut rien changer. «It is an open question.»

Navin Ramgoolam n'a pas pour autant écarté l'idée d'une prise en charge contraignante. La Constitution permet déjà de priver de liberté un mineur pour son éducation ou son bien-être. Une réhabilitation obligatoire, ordonnée par un tribunal et limitée dans le temps, pour un enfant de 12 ans «may therefore be a legal possibility», avec ou sans poursuites pénales. Faut-il passer par l'âge pénal ou par la Children's Act ? C'est précisément ce que le comité devra trancher.

Le déclencheur, ce sont les émeutes d'octobre. Selon le chef du gouvernement, des mineurs, certains de moins de 14 ans, y ont participé, apparemment encadrés par des criminels qui misaient sur leur irresponsabilité pénale. La police n'a pas pu les retenir. Pour les moins de 14 ans, la loi prévoit bien une enquête et un plan d'intervention. Mais rien n'oblige à le respecter.

Le gouvernement avait d'abord demandé à l'Attorney General de rédiger des amendements. Après avoir entendu plusieurs voix, dont celle de l'Ombudsperson for Children, le Conseil des ministres a finalement préféré une consultation nationale. La motion elle-même a été retouchée après des remarques, notamment de l'opposition. Elle vise désormais tout adulte qui pousse un enfant à commettre un délit, non plus seulement les parents, et s'étend aux enfants ayant de graves troubles du comportement.

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Pour Navin Ramgoolam, épargner un enfant ne revient pas forcément à le protéger. «Shielding a child from all the consequences of a criminal act does not protect him or her, it fails him or her.» Il a réclamé un cadre qui impose évaluation, suivi psychologique et réhabilitation, dans l'esprit de la Children First Declaration endossée par Maurice au Forum de Paris sur la paix. Pour lui, la loi doit d'abord viser les adultes. «Those who send children onto our streets to commit offences must be the first target of the law.»

La Children's Act punit déjà l'incitation et la loi sur les drogues alourdit les peines quand un mineur est impliqué. Reste à savoir si ces textes sont réellement appliqués. Côté parents, le vide est plus net. La loi ne prévoit rien contre celui qui ignore le plan d'intervention et ne fait aucune différence entre un parent et un inconnu qui incite un enfant. Le comité pourra étudier un dispositif graduel, de l'accompagnement jusqu'à la sanction en dernier recours. Sur l'âge, le Premier ministre a lui-même rappelé que le Comité des droits de l'enfant recommande de ne pas l'abaisser. Et quoi qu'il arrive, la Constitution interdit la rétroactivité. Les mineurs impliqués dans les émeutes d'octobre ne seront donc pas concernés.

Le comité pourra entendre des psychologues pour enfants, des sociologues ou des anthropologues. Il ne pourra pas, en revanche, changer la loi. Seul un projet de loi voté par l'Assemblée nationale pourra toucher à l'âge de 14 ans. Le Premier ministre invite les deux côtés de la Chambre à y siéger et vise un rapport d'ici le 59e anniversaire de l'Indépendance. «Protecting children and protecting society are not competing objectives.»