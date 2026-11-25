Les 2 799 bovins, 1 337 moutons et 2 145 chèvres en provenance de Namibie, importés par Socovia Belle Vue Ltd, sont arrivés à Maurice le lundi 23 novembre. L'ensemble du bétail a été débarqué entre lundi et mardi matin, après une inspection approfondie effectuée par la Division of Veterinary Services. Les 6 281 animaux ont été placés en quarantaine pour une période de 14 jours dans les installations de l'importateur. Des prélèvements sanguins seront effectués ce jeudi 26 novembre afin de dépister le virus de la fièvre aphteuse.

C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, en réponse à la Private Notice Question du leader de l'opposition, Chetan Baboolall, hier. Le ministre a également annoncé une révision du cadre législatif régissant la santé animale à Maurice. Le gouvernement avait, le 27 mars dernier, donné son aval à la transmission d'instructions à l'Attorney General's Office pour la préparation de l'Animal Health, Veterinary Public Health and Livestock Production Bill. Ce projet de loi s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer les services vétérinaires et le secteur de la santé animale.

Concernant la cargaison de Socovia Belle Vue Ltd, Arvin Boolell a précisé que les animaux proviennent du district d'Otjiwarongo, en Namibie, situé à environ 865 kilomètres à vol d'oiseau de Karasburg, région initialement associée au foyer de fièvre aphteuse dans ce pays. Selon les autorités vétérinaires namibiennes, le district d'Otjiwarongo est exempt de la maladie.

Socovia Belle Vue Ltd avait obtenu, le 30 octobre, un permis pour l'importation de 3 000 bovins, 3 000 moutons et 3 000 chèvres. Selon les informations communiquées au ministre, les animaux étaient en quarantaine depuis août dans la région d'Otjiwarongo, soit avant l'apparition du foyer de fièvre aphteuse en Namibie, et avaient été soumis aux tests vétérinaires prescrits. Des inspections quotidiennes seront effectuées par les services vétérinaires mauriciens jusqu'à la levée de la quarantaine.

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42 permis d'importation délivrés

Arvin Boolell a rappelé que l'importation de bétail est actuellement régie par l'Animal Diseases Act de 1925 et ses règlements. Entre janvier et le 11 novembre 2026, 42 permis d'importation portant sur 13 755 têtes de bétail ont été délivrés.

Les importations en provenance d'Afrique du Sud ont été suspendues depuis fin février, après la détection de la maladie dans la province du Cap-Nord. À la suite de l'apparition d'un foyer en Namibie, le 25 septembre, le ministère avait également annulé tous les permis d'importation de bétail en provenance de ce pays.

Les importations ont repris le 26 octobre, après confirmation par les autorités namibiennes que le foyer avait été maîtrisé, sous réserve de nouvelles conditions vétérinaires. Les animaux importés doivent obligatoirement être placés en quarantaine pendant au moins 14 jours dans le pays exportateur, puis durant 14 jours supplémentaires à Maurice. Des inspections régulières, des prélèvements sanguins et des analyses sont effectués durant cette période.

70 000 doses de vaccin sollicitées

Revenant sur le foyer détecté dans une exploitation comptant 16 bovins à NotreDame, Khoyratty, le ministre a indiqué que l'éleveur avait constaté les premiers symptômes le 13 novembre. Quatre cas ont été signalés le 17 novembre, entraînant la mise en quarantaine immédiate de l'exploitation. Des échantillons ont été envoyés en France pour déterminer le sérotype du virus et son origine géographique. Les résultats concernant cette dernière sont attendus dans deux à trois semaines.

Le ministère a sollicité auprès de la Commission de l'océan Indien quelque 70 000 doses de vaccin, gratuitement, ainsi que l'appui de vétérinaires des États membres. Une assistance technique a également été demandée à la Food and Agriculture Organization et au Botswana Vaccine Institute. Une vingtaine de membres du Veterinary Council of Mauritius se sont dits disposés à participer à la campagne de vaccination.

Selon Arvin Boolell, la maladie demeure, à ce stade, circonscrite à l'exploitation concernée et les animaux infectés montrent des signes de rétablissement. Le ministre a également rassuré la population sur le fait que la maladie ne se transmet pas des animaux à l'homme.

Lors des questions supplémentaires, Chetan Baboolall a insisté sur la classification de l'exploitation de Khoyratty comme ferme d'engraissement dans le rapport transmis au World Animal Health Information System. Arvin Boolell a indiqué qu'il s'agissait principalement d'une exploitation d'élevage. Le leader de l'opposition a également voulu savoir si un bovin acheté auprès de Socovia Belle Vue Ltd était considéré comme la source probable de la contamination. Le ministre a confirmé avoir parlé au propriétaire de l'exploitation, qui lui avait indiqué avoir acheté un bovin auprès de cette entreprise et soupçonnait que l'animal pouvait être porteur d'une maladie.

Arvin Boolell a toutefois souligné qu'aucune conclusion définitive ne pouvait être tirée à ce stade. Interrogé sur les tests effectués dans les installations de Socovia Belle Vue Ltd et les autres lieux ayant accueilli des animaux concernés, le ministre a évoqué une surveillance constante.