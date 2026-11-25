La route a fait deux nouvelles victimes, hier. Ces nouveaux drames portent à 138 le nombre de personnes ayant perdu la vie sur nos routes depuis le début de l'année, un bilan qui dépasse déjà celui enregistré pour l'ensemble de l'année 2025.

Daniello Roberto Choon Yoon, âgé de 68 ans et habitant Riche-Terre, a perdu la vie dans cette même localité à la suite d'un accident impliquant deux motocyclettes. Le sexagénaire, qui pilotait l'une des deux motos impliquées, a été transporté à l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam National (SSRN), à Pamplemousses. Il a rendu l'âme aux alentours de 8 h 30.

L'autre motocycliste, un jeune de 22 ans, habitant la même localité, impliqué dans cet accident est interrogé par les enquêteurs afin d'établir les circonstances de la collision.

Les statistiques empirent

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Dans l'après-midi, un nouvel accident mortel est survenu, à proximité du collège DAV, à Morcellement Saint-André. La victime, Naser Janabadi, âgé de 69 ans et habitant Petit-Raffray, a perdu la vie à la suite d'une collision impliquant deux voitures.

Le personnel du Service d'aide médicale urgente dépêché sur les lieux, n'a pu que constater le décès du sexagénaire. Pour l'heure, les circonstances exactes dans lesquelles cette collision s'est produite restent à être établies.

À un peu plus d'un mois de la fin de l'année, les statistiques relatives aux accidents mortels témoignent d'une nette détérioration de la sécurité routière. Au 23 novembre 2026, 133 accidents mortels avaient été recensés, faisant 136 victimes, contre 103 accidents mortels et 111 décès à la même période en 2025. Cela représente une hausse de 22,5 % du nombre de personnes ayant perdu la vie sur nos routes.

Pour l'ensemble de l'année 2025, 124 personnes avaient péri dans 116 accidents mortels. Ce bilan est donc déjà dépassé.

Les motocyclistes et les piétons demeurent les catégories d'usagers les plus touchées. Au 23 novembre, 53 motocyclistes avaient perdu la vie, contre 42 à la même période l'année dernière. Le nombre de piétons tués est, quant à lui, passé de 28 à 45, soit une augmentation de près de 61%. Ces deux catégories représentent à elles seules plus de 72% des décès enregistrés au 23 novembre.

Les statistiques révèlent également une hausse du nombre de victimes âgées de 60 ans et plus. Au 23 novembre, 51 seniors avaient perdu la vie dans des accidents de la route, contre 41 à la période correspondante en 2025. Les décès de Daniello Roberto Choon Yoon et Naser Janabadi portent désormais ce chiffre à 52.

Les jeunes âgés de 16 à 25 ans ne sont pas épargnés, avec 24 décès recensés contre 16 l'année dernière. Une augmentation est également constatée chez les personnes âgées de 51 à 59 ans, avec 15victimes contre cinq en 2025.

Pas moins de 46 accidents mortels y ont été recensés depuis le début de l'année jusqu'au 23 novembre, contre 24 à la même période l'année précédente.