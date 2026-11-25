Un nourrisson de trois mois a été admis à l'unité de soins intensifs néonatals de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis, à la suite d'une chute survenue dans la matinée du lundi 23 novembre, à Upper Dagotière, Saint-Pierre.

Selon sa mère, âgée de 19 ans, qui a rapporté le cas au poste de police de Saint-Pierre dans la soirée de lundi, l'incident s'est produit vers 10 h 30 au domicile familial. Le nourrisson aurait chuté de la partie supérieure d'un lit superposé installé dans la chambre de sa grand-mère.

Le bébé a été transporté par ses proches à l'hôpital, où il a été pris en charge par le personnel médical avant d'être admis à l'unité de soins intensifs néonatals. Selon le médecin traitant, le nourrisson présente plusieurs blessures et son état de santé reste sous surveillance.

Les circonstances exactes dans lesquelles cette chute s'est produite restent à être établies. La Brigade pour la protection de la famille a également été informée.