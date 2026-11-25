Luanda — L'entraîneur de Petro de Luanda, Alexandre Santos, a estimé mardi, dans la capitale angolaise, qu'il était essentiel de s'imposer face au FC de Cabinda afin d'enchaîner une quatrième victoire consécutive en championnat national de football (Girabola 2026/27).

Au cours de la saison en cours, le champion en titre a remporté ses trois dernières rencontres face au Desportivo de Huíla (2-0), au Primeiro de Maio de Benguela et à l'Interclube, tous deux sur le score de 1-0.

Cette ambition a été exprimée lors d'une conférence de presse organisée en prélude à la 12e journée de la Ligue Unitel Girabola, dont la rencontre est prévue mercredi à 17 h 30, au stade du 11-Novembre.

Alexandre Santos, qui affrontera le FC de Cabinda pour la première fois, a souligné la responsabilité qui incombe à son équipe de faire prévaloir son jeu, d'exercer un pressing dès l'entame de la rencontre, d'éviter d'encaisser un but, de se montrer supérieure à son adversaire et de décrocher les trois points afin de consolider sa position au classement.

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Le technicien du club pétrolier s'attend à une belle confrontation, estimant que le FC de Cabinda, malgré un effectif jeune et peu expérimenté en Girabola, entend démontrer son potentiel et aborde cette compétition avec énergie et ambition.

Selon lui, la promotion de jeunes joueurs issus du centre de formation, à l'image d'Ilídio Panda et de Jairo, illustre la valeur, la qualité et la pertinence de la politique sportive mise en oeuvre par le club de l'Eixo Viário.

Sur le plan médical, Alexandre Santos a annoncé le retour du défenseur Vidinho dans le groupe, tandis que le milieu de terrain Deiby Flores, l'attaquant Ivan Cavaleiro et le latéral Núrio Fortuna poursuivent leur convalescence à la suite de leurs blessures respectives.