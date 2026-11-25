Luanda — L'État angolais a perçu 2.900 milliards de kwanzas de recettes nettes dans le secteur pétrolier entre janvier et septembre de l'année en cours, sur un montant brut de 7 800 milliards de kwanzas, a annoncé mardi, à Luanda, le secrétaire d'État à la Fiscalité, José Leiria.

Selon le responsable, qui s'exprimait à l'occasion du 10e atelier annuel sur les industries extractives, organisé par l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des pays anglophones (AFROSAI-E), les recettes fiscales du secteur extractif ont également enregistré, sur la même période, 55 milliards de kwanzas issus de l'exploitation diamantifère et près de 1,5 milliard de kwanzas provenant des roches ornementales.

Abordant les questions relatives aux recettes et à la transparence fiscales, José Leiria a souligné la nécessité de renforcer la rigueur des contrôles, le recoupement des données ainsi que les capacités techniques des institutions, autant de leviers essentiels pour garantir que l'exploitation des ressources naturelles profite effectivement aux citoyens.

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Afin de prévenir les risques fiscaux, notamment la sous-facturation, l'opacité contractuelle et les pratiques de prix de transfert, il a indiqué que l'Administration générale des impôts (AGT) assure un suivi permanent de ces opérations par l'intermédiaire de son service chargé des grands contribuables.

Il a précisé que ce travail repose sur le recoupement des informations avec l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), l'Agence nationale des ressources minérales (ANRM) ainsi que le Trésor public.

Le secrétaire d'État a expliqué que, compte tenu de la forte intensité capitalistique et du niveau élevé de risques inhérents aux activités pétrolières et minières, l'Exécutif s'attache à concilier la rentabilité des investissements avec la préservation des recettes publiques.

José Leiria a également mis en avant les avancées enregistrées par le pays en matière de promotion de la transparence, rappelant notamment l'adhésion à part entière de l'Angola à l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), en 2022.

Il a par ailleurs rappelé la mise en place d'une déclaration fiscale spécifique, dénommée « Modèle D », un dispositif permettant de renseigner avec davantage de précision le niveau d'activité des entreprises opérant dans le secteur.

S'exprimant devant un auditoire composé de juges conseillers, de magistrats et de représentants des institutions supérieures de contrôle, le secrétaire d'État a rappelé le caractère non renouvelable des ressources minérales, soulignant que l'Angola s'inscrit dans une démarche de préservation des finances publiques.