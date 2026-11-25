Cabinda — L'entraîneur du FC de Cabinda, Feliciano Capoco, a assuré mardi, dans cette ville, que son équipe était parfaitement préparée à contrecarrer, mercredi, au stade du 11-Novembre, le statut de favori de Petro de Luanda, à l'occasion de la rencontre comptant pour la 12e journée de la Ligue Unitel Girabola 2026/27.

S'exprimant devant la presse avant le départ de son équipe pour la capitale, le technicien a reconnu que cette confrontation s'annonçait particulièrement difficile, tout en affirmant que ses joueurs avaient travaillé afin de décrocher des points face au champion en titre.

Feliciano Capoco a précisé que, durant la préparation, son équipe avait accordé la priorité à la correction des erreurs défensives et offensives commises lors de la précédente rencontre, qui s'était soldée par un match nul face aux Bravos do Maquis.

« Sur le plan médical, nous ne déplorons aucun problème. Les joueurs sont motivés et déterminés à réaliser une bonne prestation, qui devra se traduire par la conquête de trois points supplémentaires, essentiels dans la lutte pour le maintien en Ligue Unitel Girabola », a-t-il souligné.

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Le FC de Cabinda a concédé, samedi dernier, un match nul (2-2) à domicile face au Futebol Clube Bravos do Maquis, dans le cadre de la 11e journée de la Ligue Unitel Girabola 2026/27.

À l'entame de la 12e journée, Wiliete de Benguela occupe la tête du classement avec 29 points, devant le Petro de Luanda, deuxième avec 25 points. Les Bravos do Maquis suivent avec 20 points, tandis que le FC de Cabinda occupe la 13e place avec huit points.