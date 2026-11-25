Caxito — La Banque nationale d'Angola (BNA) organise, depuis ce mardi, à Caxito, dans la province de Bengo, une session de formation sur l'éducation et l'inclusion financière, visant à renforcer les connaissances des populations locales en matière de gestion responsable des ressources financières.

Prévue sur trois jours, cette formation rassemble des administrateurs communaux, des directeurs et chefs de service, des représentants d'organisations de jeunesse, des agents de la Police nationale, des membres du Service de protection civile et des sapeurs-pompiers, ainsi que des étudiants.

À cette occasion, Abel Canivete, technicien de la BNA, a expliqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un protocole de coopération conclu entre la Banque nationale d'Angola et le ministère de l'Administration du territoire, en vue de favoriser le partage de connaissances et d'expériences en matière d'éducation et d'inclusion financières au sein des administrations locales et des communautés.

Lors de la cérémonie d'ouverture, l'administrateur municipal adjoint de Dande chargé des Affaires économiques et financières, Osvaldo Custódio, a estimé que cette initiative offre aux citoyens l'occasion d'améliorer la gestion de leurs revenus, la planification de leurs dépenses et leurs prises de décisions financières, tant au niveau personnel que familial.

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Il a préconisé la promotion d'une culture de gestion financière responsable, fondée sur la consommation raisonnée, l'épargne, la maîtrise des achats impulsifs et le recours approprié aux produits et services financiers. Le responsable a également mis en garde contre les dépenses irréfléchies et les engagements financiers susceptibles de fragiliser l'équilibre économique des ménages.

De son côté, Elsa Mateus, agente de l'administration municipale de Dande, a salué cette initiative et souligné que l'épargne constitue un levier essentiel pour une meilleure gestion des revenus. Elle a, à cet égard, encouragé les citoyens à adopter cette pratique au quotidien. Les travaux portent notamment sur la gestion de l'argent, l'épargne, la planification financière, les arbitrages financiers et la prise de décisions économiques éclairées.