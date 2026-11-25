À l'occasion du forum consacré à l'efficacité et à l'intégrité au sein des ports du Sénégal, un rapport présenté par le Maritime Anti-Corruption Network (Macn) a mis en évidence plusieurs dysfonctionnements opérationnels dans le secteur portuaire. Le représentant-pays du réseau, Mame Adama Guèye, a appelé l'État du Sénégal à engager, avec l'ensemble des parties prenantes, un dialogue constructif en vue de mettre en place un cadre consensuel garantissant des procédures prévisibles et transparentes.

Le Maritime Anti-Corruption Network (Macn) est un réseau mondial d'entreprises qui regroupe plus de 220 sociétés engagées dans la promotion de l'intégrité et de la transparence dans le secteur maritime. Une enquête indépendante menée par cette organisation a notamment mis en évidence plusieurs difficultés rencontrées par les compagnies maritimes. Selon le rapport, 41% d'entre elles ont déclaré avoir été confrontées à des amendes supérieures à 20.000 dollars, qui alourdissent leurs coûts opérationnels.

Par ailleurs, 35% ont exprimé des réticences à poursuivre leurs opérations au Sénégal en raison de ces risques. De plus, 41% estiment qu'une meilleure prévisibilité des procédures et davantage de transparence amélioreraient leur expérience au port. Face à ces incertitudes, notamment celles liées aux coûts engendrés par les défaillances dans la conduite des opérations, les compagnies maritimes ont introduit une «Special Dakar Clause». Fort de ce constat, le Macn entend profiter de ce forum pour faciliter un dialogue franc et inclusif sur les mesures correctives à apporter aux dysfonctionnements opérationnels dénoncés par les compagnies maritimes, tout en veillant à l'optimisation des recettes fiscales de l'État.

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Selon Mame Adama Guèye, la mise en place, au Nigeria, de procédures opérationnelles standardisées et harmonisées a produit des résultats probants, salués par la communauté maritime internationale. À cet égard, il a invité l'État du Sénégal à engager, avec toutes les parties prenantes, des actions collectives fondées sur un dialogue constructif, afin de mettre en place un dispositif consensuel garantissant la prévisibilité et la transparence des procédures.

S'inspirer du Nigéria Le représentant pays du Macn au Sénégal a également réaffirmé la disponibilité de son organisation à accompagner les autorités compétentes, en s'appuyant sur les bonnes pratiques internationales et en co-construisant, avec les acteurs du secteur, des solutions susceptibles de faire du port de Dakar une référence en matière de transparence et de bonne gouvernance opérationnelle, conformément aux ambitions affichées par les autorités. À ses yeux, les résultats des actions collectives menées au port de Dakar pourront également servir de référence pour les ports de Sendou et de Ndayane, dès leur mise en service.

L'attractivité de ces nouvelles infrastructures constitue, en effet, un enjeu majeur. Mame Adama Guèye estime que l'insatisfaction persistante des usagers actuels du port de Dakar risque, d'une part, de compromettre les efforts visant à fidéliser cette clientèle et, d'autre part, de freiner la conquête de nouveaux clients, pourtant indispensable à la rentabilisation des futurs ports de Ndayane et de Sendou.

Selon lui, il serait naïf d'espérer attirer une nouvelle clientèle dans un contexte de forte concurrence alors que les usagers actuels ne sont pas satisfaits. Il apparaît donc impératif, a-t-il ajouté, d'inverser la tendance. «Le positionnement du Sénégal comme hub de services portuaires de premier plan dans notre sous-région est une ambition que nous devons porter ensemble, en nous imposant la rigueur et les exigences qui conduisent à l'excellence. Nous avons la meilleure position géographique. Nous aurons bientôt des infrastructures de dernière génération », a-t-il affirmé.

Pour tirer pleinement profit de ces atouts, le Sénégal doit, selon lui, s'aligner sur les meilleurs standards internationaux en matière d'efficacité, d'intégrité et de transparence. C'est à cette condition qu'il pourra remporter la bataille de la compétitivité et de l'attractivité, au bénéfice de l'écosystème portuaire national et des opérateurs internationaux.