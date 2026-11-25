Élèves et enseignants ont exprimé leur satisfaction dans le cadre d'une remise de kits hygiéniques et scolaires organisée par le Projet d'autonomisation des femmes et dividende démographique en Afrique subsaharienne plus. Cette initiative qui a permis d'engager des sages-femmes dans le département de Goudomp affiche déjà des chiffres encourageants dans le domaine de la santé maternelle.

Goudomp : « Ce don est très important pour nous. Figurez-vous que certains parmi les élèves ne disposent pas de serviette hygiénique au moment de leur cycle en raison du manque de moyens de leurs parents », s'est exprimée Mariama Bijou Fall, élève en classe de troisième au collège de Baghère.

« Il y a des filles qui sont obligées de retourner à la maison à cause des règles. Nous estimons que ces kits nous permettront de nous prendre en charge lors de nos cycles », poursuit la meilleure élève de ce collège qui compte 529 élèves depuis sa création en 2023, lors de la remise de don composé de serviettes hygiéniques et de fournitures scolaires offert dans le cadre du projet SWEDD+ Sénégal. Dans le département de Goudomp, beaucoup de filles abandonnent les études faute de moyens.

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« À cause de l'hygiène menstruelle, elles ratent beaucoup de cours, ce qui contribue activement à un abandon précaire. En milieu rural où les filles n'ont pas les moyens de s'offrir certains services. L'espoir est là avec les kits scolaires et les serviettes hygiéniques », a réagi Sadibou Diémé, principal du CEM de Baghere.

Les kits d'hygiène et scolaires arrivés à destination

Cette cérémonie s'est tenue en marge d'une visite de terrain de l'équipe du projet SWEDD+,

« Cette visite nous permet de voir les réalisations faites, mais surtout d'identifier et de diagnostiquer les goulots d'étranglement avec l'ensemble des acteurs bénéficiaires, les services techniques déconcentrés et les autorités territoriales, de sorte que les préoccupations et recommandations soient prises en charge. Mieux de les intégrer dans la suite du projet de sorte que toute action sera mise en oeuvre afin de répondre aux aspirations », a déclaré Birahim Sidibé, coordonnateur national du projet SWEDD+ Sénégal.

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Le projet SWEDD+ a connu du retard dans le déroulement à cause du contexte sociopolitique qu'a connu le pays. Aujourd'hui, les énergies sont focalisées sur la mise en place des dispositifs de cadre pour l'opérationnalisation du projet au niveau des communes d'intervention.

La dynamique sur le terrain montre que l'espoir est permis. « On commence à voir une lumière au bout du tunnel avec la réception de kits d'hygiène et scolaire qui contribuent au maintien des filles à l'école », a souligné M. Sidibé, visiblement heureux de constater que ces kits d'hygiène scolaire sont arrivés à destination et sont remis aux bénéficiaires directs.

5 sages-femmes recrutées

En plus des dons en serviettes hygiéniques et fournitures scolaires, d'autres volets tels que les questions de santé et de la reproduction, de l'autonomisation économique à travers la formation professionnelle pour surtout ceux qui ne sont pas dans le circuit scolaire sont en phase de mise en oeuvre.

« Dans le poste de santé de Simbandi brassou, deux sage-femmes d'État au total, le district de Goudomp a reçu 5 sage-femmes dans le cadre de ce projet », a rappelé Birahim Sidibé. Depuis l'arrivée des deux sages-femmes, les échographies sont organisées chaque semaine. « C'est pendant la consultation échographique que la sage-femme binôme fait les consultations prénatales. »

Ce qui veut dire qu'avec un seul ticket, le patient bénéficie des deux services : la consultation échographique et prénatale », assure Aby Baldé, sage-femme qui assure que le niveau de fréquentation a atteint 498 femmes cette année. Le renforcement du personnel de santé à l'échelle du département a connu des avancées importantes sur les indicateurs de santé du département.