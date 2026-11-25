Le commerce ambulant s'impose aujourd'hui comme une activité de subsistance pour de nombreux jeunes sans emploi à Kinshasa. Visibles sur les grandes artères et dans les moindres recoins de la ville, ces jeunes tentent tant bien que mal de vivre au jour le jour grâce à leurs revenus.

Bouteilles d'eau, boissons, fruits, accessoires de téléphone ou encore divers petits articles : ces vendeurs ambulants parcourent les artères de la capitale à la recherche de clients. En quête de revenus, ils sont souvent contraints de circuler entre les véhicules pour proposer leurs marchandises aux automobilistes et aux passants. Une situation qui les expose notamment à des risques d'accidents de la route.

Rencontrés dans les rues de la capitale congolaise, mardi 24 novembre, certains témoignent exercer cette activité depuis plusieurs années malgré les difficultés et les dangers auxquels ils sont confrontés. « j'effectue ce travail depuis longtemps, depuis 2021 jusqu'à ce jour. Je ne gagne même pas un revenu conséquent. Mais, vu la situation actuelle du pays, je continue à travailler.

C'est risqué, oui, mais nous continuons à travailler pour ne manquer de rien », témoigne Copera, vendeur d'accessoires sur le boulevard Lumumba.

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Vendeurs ambulants malgré leurs diplômes

Faute de débouchés professionnels, ces jeunes, parfois diplômés de l'enseignement supérieur, se retrouvent contraints d'abandonner leurs ambitions professionnelles pour survivre grâce au petit commerce de rue, ou sombrent dans le chômage. « Je ne suis pas illettré, j'ai fait des études. C'est pourquoi je demande à l'État de créer des emplois », ajoute Copera.

Un métier à risque

D'autres vendeurs signalent qu'ils font face à des problèmes d'insécurité provenant, dans la plupart des cas, des forces de l'ordre et des bandits, communément appelés Kuluna.

« Il n'y a pas de travail, c'est la raison pour laquelle j'exerce cette activité. Je vends des beignets. Nous sommes confrontés à plusieurs difficultés, notamment des soldats qui nous confisquent nos marchandises ou notre argent, ainsi que certains délinquants qui nous menacent », témoigne Chrispin, vendeur de beignets.

Malgré ces difficultés et les risques d'accidents liés à la circulation routière, ces vendeurs ambulants continuent d'exercer leur activité afin de subvenir à leurs besoins.