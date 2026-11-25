Le député national Joseph Bangakya Angaze, élu du territoire de Rungu dans la province du Haut-Uele, a saisi le vice-Premier ministre chargé de l'Intérieur à travers une question d'actualité portant sur les agissements qu'il reproche aux gouverneurs du Bas-Uele, du Haut-Uele et de l'Équateur. Lors d'un point de presse tenu mardi 24 novembre à Kinshasa, l'élu a indiqué avoir adressé cette démarche au gouvernement afin d'obtenir des explications sur ce qu'il qualifie de violations des prérogatives des députés nationaux, de manquements aux mesures de lutte contre l'épidémie d'Ebola ainsi que d'atteinte à l'image des institutions provinciales.

Concernant le Bas-Uele, Joseph Bangakya accuse le gouverneur de porter atteinte aux droits et prérogatives des élus nationaux. Selon lui, l'autorité provinciale aurait tenu des propos jugés offensants à l'égard de la questeure adjointe de l'Assemblée nationale et empêché un député national de prendre part à une activité officielle menée par un membre du gouvernement central en mission dans la province.

S'agissant du Haut-Uele, le député estime que le gouverneur ne respecte pas les recommandations visant à limiter la propagation de l'épidémie d'Ebola. Il lui reproche notamment d'avoir organisé à Kisangani un rassemblement ayant réuni plusieurs centaines de délégués venus des provinces du Haut-Uele, du Bas-Uele, de l'Ituri et de Kinshasa.

« Dans le Haut-Uele, alors que la province est confrontée à l'épidémie d'Ebola, le gouverneur viole systématiquement le message du vice-Premier ministre de l'Intérieur, conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, interdisant les grands rassemblements afin de limiter la propagation du virus », a déclaré Joseph Bangakya.

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À propos de la province de l'Équateur, l'élu évoque la circulation sur les réseaux sociaux de vidéos à caractère sexuel impliquant, selon lui, le gouverneur de province. Il estime que les faits allégués sont incompatibles avec les exigences et la dignité de la fonction publique.

À travers cette question d'actualité, Joseph Bangakya Angaze demande au gouvernement de préciser les mesures qu'il entend prendre face à ces différentes situations impliquant les gouverneurs concernés.

Selon le député national, cette démarche vise notamment à préserver le respect des institutions, à renforcer la lutte contre Ebola dans les provinces touchées et à garantir la responsabilité des autorités publiques dans l'exercice de leurs fonctions.

Jusqu'au moment de la publication de cet article mercredi 25 novembre, Radio Okapi n'avait pas encore les réactions des gouverneurs incriminés.