Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a blanchi, mardi 24 novembre 2026, l'arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo, qui avait officié la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 entre le Maroc et le Sénégal (1-0 après prolongation). Le TAS a estimé que l'officiel congolais n'avait commis aucune erreur de droit. Cette annonce a été faite par le directeur général de cette juridiction lors du verdict attribuant officiellement le titre de champion d'Afrique aux Lions de la Teranga.

Dans son intervention devant la presse, Mathieu Reeb, directeur général du Tribunal arbitral du sport (TAS), a déclaré :

« En sifflant la reprise du jeu à la 109e minute de la finale, l'arbitre a considéré que les conditions pour reprendre le match étaient réunies. Les deux équipes étaient à nouveau présentes sur le terrain et avaient toutes deux manifesté leur volonté de reprendre la rencontre. »

M. Reeb a ajouté :

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« Le TAS a considéré que cette décision de l'arbitre relevait uniquement des Lois du jeu et donc de sa seule compétence. Les règlements de la CAN se seraient appliqués si l'arbitre avait sifflé l'arrêt définitif de la partie, ce qui aurait entraîné la défaite par forfait du Sénégal. Or, cela n'a pas été le cas. Le TAS estime donc que l'arbitre n'a commis aucune erreur de droit. »

La finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc s'est déroulée le dimanche 18 janvier 2026 au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, à Rabat, au Maroc.

La rencontre avait été marquée par le retrait temporaire des joueurs sénégalais du terrain après la confirmation, par l'arbitre Jean-Jacques Ndala, d'un penalty en faveur du Maroc dans le temps additionnel de la seconde période, avant de reprendre 12 minutes après, pour être gagné par le Sénégal 1-0, au coup de sifflet finale. À la suite de ces incidents, le jury d'appel de la CAF avait attribué la victoire aux Marocains sur tapis vert (3-0).

Saisi par la Fédération sénégalaise de football, le TAS a finalement reconnu la légitimité de la victoire sénégalaise acquise sur le terrain, mettant ainsi un terme à plusieurs mois de bataille juridique autour de la finale de la CAN 2025.