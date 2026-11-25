Entre la nécessité de se relancer pour l'un et l'ambition de franchir un nouveau palier pour l'autre, Balla Gaye 2 (École Balla Gaye) et Ada Fass (Écurie Fass-Benno) jouent gros, dimanche 29 novembre, à l'Arène nationale. Au-delà du prestige, ce duel pourrait redistribuer les cartes dans la hiérarchie de l'arène.

Une affiche, deux générations, deux trajectoires et surtout deux urgences. Dimanche prochain, à l'Arène nationale de Pikine, Albourakh Events mettra aux prises deux champions animés par un même impératif : gagner. Pour le « Lion » de Guédiawaye, il s'agira de rappeler qu'il demeure une valeur sûre. Pour le jeune sociétaire de Fass-Benno, de confirmer son changement de dimension et de se rapprocher des sommets.

Après avoir marqué plusieurs saisons de son empreinte, Balla Gaye 2 se trouve à un tournant. L'ancien « Roi des arènes », longtemps considéré comme l'un des meilleurs de sa génération, doit répondre à une interrogation qui revient avec insistance : a-t-il encore les ressources pour dominer la nouvelle génération ? Rien n'est moins sûr. Battu par Boy Niang 2, le 1eᣴ janvier 2023, puis par Siteu, le 20 juillet 2025, le fils de Double Less a vu son aura écornée.

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Ces deux revers ont révélé la difficulté d'un champion expérimenté à contenir l'audace de la jeune garde. Face à Ada Fass, l'enjeu sera de briser cette spirale. Une victoire ferait taire les sceptiques, restaurerait une partie de son prestige et prouverait qu'il n'a pas dit son dernier mot. L'enjeu est aussi économique et médiatique.

Dans un milieu où la valeur marchande d'un lutteur dépend de ses performances, un succès relancerait sa cote : cachets, contrats publicitaires, partenariats, grandes affiches. À l'image de Modou Lô, qui conserve une forte attractivité commerciale malgré sa défaite contre Sa Thiès le 5 avril 2026, Balla Gaye 2 sait que son statut de vedette est un capital à préserver. Encore faut-il convaincre dans l'arène.

Ada Fass, conforter son siège au sommet Ada Fass avance avec une ambition dévorante. Ce rendez-vous représente pour lui bien plus qu'une affiche de prestige : c'est l'occasion de changer définitivement de catégorie et de s'installer parmi les figures de proue de ce sport. Son parcours a pourtant connu des turbulences. Ses défaites contre Zarco, le 15 janvier 2023, puis Lac de Guiers 2, le 4 avril 2025, avaient freiné son ascension. Mais sa victoire devant Eumeu Sène, le 19 avril 2026, a changé la donne.

En venant à bout d'un ancien « Roi des arènes », il a gagné en crédibilité. Il reste à confirmer, et quel meilleur adversaire que Balla Gaye 2 pour mesurer le chemin parcouru ? Le risque est tout aussi grand. Une défaite face à un champion que certains estiment sur le déclin refroidirait ses ambitions et remettrait en question les certitudes nées de son succès.

Dans une arène où les affiches de Vip se décrochent sur les performances, Ada Fass n'a guère droit à l'erreur. Son rêve est connu : défier Sa Thiès, actuel « Roi des arènes », qui doit d'abord s'expliquer avec Siteu, le 3 janvier 2027. Une victoire contre Balla Gaye 2 renforcerait son « dossier ». D'autant que le lien filial entre les deux camps, Sa Thiès étant le jeune frère de Balla Gaye 2, donne à cette perspective une dimension particulière.