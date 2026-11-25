Ce mercredi 25 novembre 2026, la CAF a dévoilé les cinq finalistes du trophée de Joueur africain de l'année 2026, et le Sénégal y place deux représentants : Sadio Mané et Pape Gueye. Mais la liste, dominée par trois Marocains (Achraf Hakimi, Brahim Diaz et Ismael Saibari), laisse un grand absent côté sénégalais : Ismaïla Sarr.

Lauréat en 2019 et 2022, Mané vise un troisième sacre. Meilleur joueur de la CAN Maroc 2025, il a guidé les Lions vers leur deuxième titre continental. Pape Gueye, lui, a inscrit en prolongation le but du 1-0 contre le Maroc en finale, à Rabat, et figure dans le onze type du tournoi. Deux profils qui récompensent le sacre collectif du Sénégal.

Toutefois, il y a le cas Sarr. Champion d'Afrique avec les Lions, l'ailier a aussi remporté la Ligue Conférence avec Crystal Palace, dont il a été élu meilleur joueur et meilleur buteur. Il a ensuite terminé meilleur buteur africain de la Coupe du monde 2026 avec 4 réalisations. Un bilan qui rend son absence difficile à comprendre aux yeux de nombreux supporters.

Notons que les Marocains ont placé trois joueurs en finale : Brahim Diaz, Ismaïl Saibari, mais surtout Achraf Hakimi, lauréat l'année dernière.

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Réponse le mercredi 2 décembre, lors des CAF Awards 2026 au National Theatre de Lagos, au Nigeria, à partir de 19h00 locales (18h00 GMT).