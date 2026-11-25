L'Afrique reste confrontée à un important déficit de financement climatique. En 2022, le continent n'a reçu qu'environ 52 milliards de dollars par an, alors que ses besoins sont estimés à 190 milliards de dollars, soit à peine 27% des ressources nécessaires.

Cette insuffisance, aggravée par le recours important aux prêts qui alourdissent les finances publiques, a été au coeur d'une rencontre organisée par la Commission économique pour l'Afrique (Cea) à Antalya, en Türkiye, en marge de la COP31.

Placée sous le thème « Au-delà de la feuille de route de Bakou à Belém vers 1 300 milliards de dollars : passer des engagements à la mise en oeuvre », la rencontre a mis en lumière les difficultés liées à la mobilisation et à l'acheminement des financements climatiques vers les pays africains.

Pour Hanan Morsy, seecrétaire exécutive adjointe de la Cea chargée des programmes et économiste en chef, les ressources doivent parvenir plus rapidement aux pays africains, à des conditions abordables et financer des investissements ayant un impact concret sur les populations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un écart important entre les engagements et les financements attendus

Un an après le lancement de la feuille de route de Bakou à Belém, qui ambitionne de porter les financements climatiques destinés aux pays en développement à 1 300 milliards de dollars par an d'ici à 2035, les participants ont souligné le décalage entre les engagements et les perspectives de mobilisation. Selon les tendances actuelles, les financements pourraient atteindre seulement environ 460 milliards de dollars à cette échéance, soit près du tiers de l'objectif annoncé.

Le déficit est particulièrement marqué pour l'adaptation aux changements climatiques. Le Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue) estime que les pays en développement auront besoin d'environ 305 milliards de dollars par an d'ici à 2035 pour faire face aux effets du changement climatique. Un montant qui dépasse à lui seul l'objectif global de 300 milliards de dollars convenu à Bakou.

Dans ce contexte, les intervenants ont insisté sur la nécessité d'accroître les dons et les financements concessionnels, l'adaptation générant rarement des revenus susceptibles d'attirer les investisseurs privés.

Mobiliser davantage les ressources africaines

Au-delà de l'augmentation des financements extérieurs, les échanges ont porté sur les moyens de mieux mobiliser les capitaux disponibles sur le continent. La Banque africaine de développement (Bad) estime qu'une mobilisation ciblée d'une faible part des actifs des fonds de pension dans les six principales économies africaines pourrait générer environ 70 milliards de dollars par an. Les fonds de pension africains détiennent, au total, plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs.

Les participants ont également plaidé pour le développement des financements en monnaies locales afin de réduire les risques de change, qui représentent près de la moitié du surcoût de la dette pour les emprunteurs africains. Le recours aux garanties, au financement mixte associant ressources publiques et privées, ainsi qu'à des instruments innovants comme les échanges dette-nature a également été évoqué.

Pour Lisa Sachs, directrice du Columbia Center on Sustainable Investment, l'Afrique doit notamment agir sur les facteurs structurels qui renchérissent le coût du capital, à travers des mécanismes de garantie et des instruments régionaux. Elle a aussi appelé à privilégier une planification à l'échelle des systèmes énergétiques, alimentaires et urbains, plutôt que de financer uniquement des projets isolés.

La rencontre a enfin mis en évidence les difficultés particulières des villes africaines, confrontées à la baisse de l'aide publique au développement et à un accès limité aux financements concessionnels nécessaires à la préparation de leurs projets.

A l'approche de la COP32, prévue à Addis-Abeba, la Cea appelle ainsi les pays africains à porter des propositions communes et à transformer les engagements en actions mesurables. L'institution entend contribuer au suivi de leur mise en oeuvre, notamment à travers les délais d'accès aux financements, leurs conditions, les montants effectivement décaissés et les investissements réalisés sur le terrain.