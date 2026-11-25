Organisées à Dakar par l'Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF), les premières Assises de la Médiation et de l'Éducation Financières ont réuni un panel d'experts : banquiers, assureurs, magistrats et associations de consommateurs. Au coeur des débats : l'urgence absolue de décongestionner un appareil judiciaire à bout de souffle.

Les chiffres posent un diagnostic sans concession : le Sénégal compte aujourd'hui un peu plus de 400 magistrats actifs pour un besoin structurel estimé à 2 000 professionnels. Face à cette asphyxie chronique, le consensus des Assises appelle à un changement radical de paradigme : l'objectif n'est plus de « juger mieux », mais de « juger moins », en tarissant le flux des litiges à la source.

Tarir le flux à la source : L'éducation financière et contractuelle

Pour le juge Malick Lamotte, magistrat expert en médiation-conciliation et modérateur des débats, l'erreur fondamentale a longtemps été de traiter le litige uniquement lorsqu'il franchit les portes du palais de justice. « Pour désengorger durablement l'institution, il faut aller à la source. C'est tout un ensemble d'actions à mener, et cela demande une grande concertation », préconise-t-il.

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La clé de voûte de cette stratégie repose sur l'éducation financière et contractuelle des citoyens. En apprenant aux populations à maîtriser les règles du jeu dès la signature d'un contrat (prêt bancaire, police d'assurance, achat à crédit), l'État prévient en amont les malentendus qui se transforment trop souvent en procès-fleuves.

Le goulot d'étranglement de la « mise en état »

Le juge Serigne Modou Diakhaté, Président de la Cour d'appel de Ziguinchor, a pointé du doigt une anomalie procédurale majeure : les défaillances systémiques de la phase de « mise en état » (la période d'instruction où l'affaire est préparée par les parties).

Alors que le Code de procédure civile encadre strictement cette phase en fixant un délai théorique de 4 mois, la réalité du terrain est alarmante : l'instruction s'étire généralement sur 3 à 4 ans.

Cette lenteur, préjudiciable pour l'attractivité des investissements, s'explique par une responsabilité partagée. Les avocats multiplient les demandes de renvoi successives pour des motifs parfois éloignés de la stricte résolution du dossier. Les juges, croulant sous la charge de travail, acceptent ces délais par réflexe de commodité.

Le Président Diakhaté appelle à un sursaut d'autorité pour faire respecter les textes et utiliser pleinement les passerelles légales permettant de renvoyer les justiciables vers une conciliation amiable.

Le blocage institutionnel du Comité National de Médiation (CNMC)

Pourtant, le Sénégal dispose d'un écosystème de médiation financière ultra-performant. Depuis sa création en 2009, le guichet de médiation de l'OQSF affiche un bilan remarquable : 4 360 dossiers traités avec un taux de réussite de 90 % à 94 %. Rien qu'en 2025, son activité a bondi de 25 %. Preuve de cette adhésion, les banques et institutions de microfinance (SFD) ont validé le principe d'insérer systématiquement une clause de médiation préalable dans leurs contrats.

Le chaînon manquant est en réalité d'ordre purement institutionnel. Comme l'a rappelé Mme Coura Seye, pionnière du décret fondateur de 2014, le mécanisme permettant d'orienter légalement un dossier du circuit judiciaire vers des médiateurs indépendants repose sur le Comité National de Médiation et de Conciliation (CNMC). Or, cet organe est paralysé. « L'erreur principale réside dans la fragilité institutionnelle du Comité face à l'instabilité de ses dirigeants. Dès que le président ou le secrétaire exécutif s'en va, tout s'arrête », déplore Mme Seye.

Ce turn-over, combiné aux changements fréquents au sein du ministère de la Justice, brise la continuité de l'État. À chaque transition, le travail de sensibilisation doit être repris à zéro, maintenant l'OQSF dans l'impossibilité légale de s'autosaisir des dossiers en cours devant les tribunaux.

Les Maisons de Justice : Une révolution silencieuse

Face à l'inertie du CNMC, la réponse est venue de la base. Le réseau des Maisons de Justice opère une véritable pacification sociale à moindres frais, en réconciliant droit moderne et traditions africaines (l'arbre à palabres).

Présenté par le juge Babacar Ngom, Directeur général adjoint de la justice de proximité, le bilan de ce réseau passé de 3 structures pilotes en 2000 à 33 implantations aujourd'hui démontre son rôle pivot dans l'allègement de la charge des tribunaux.

Chaque Maison de justice fonctionne grâce à un binôme complémentaire : un coordonnateur (jeune juriste diplômé de Master 2) qui garantit la rigueur technique, et un médiateur de quartier (notable retraité respecté, âgé de 60 à 72 ans) choisi pour sa neutralité et sa capacité à inspirer confiance.

L'impact économique est majeur pour le secteur informel et les institutions de microfinance. À titre d'exemple, le juge Ngom rapporte le témoignage d'un directeur d'agence régionale de microfinance ayant réussi à récupérer, en 15 mois, 100 millions de FCFA d'impayés datant de 2019, sans frais de procédure.

Une opportunité historique

Le diagnostic des Assises de 2026 est sans équivoque : les compétences sont là, les magistrats sont formés, le secteur privé est demandeur et le réseau de proximité des Maisons de justice a fait ses preuves.

La nomination récente de Me Moussa Sarr au poste de Ministre de la Justice lui qui a personnellement pris part aux ateliers de formation des médiateurs est perçue par les panélistes comme une opportunité historique. Il ne manque plus qu'une impulsion politique ferme pour réactiver le CNMC, libérer le potentiel d'autosaisine de l'OQSF et offrir enfin à la justice sénégalaise la fluidité et la modernité qu'elle mérite.