Au premier semestre 2026, le résultat net consolidé part du groupe, de Zellidja, une société holding et de participations marocaine, a connu une baisse de 26% par rapport au premier semestre 2025.

Ce résultat s'est établi à 4,731 millions de dirhams (MDH) contre 6,387 MDH au 30 juin 2025.

Pour sa part, le chiffre d'affaires connait un accroissement de 16% avec un niveau de 432,259 MDH contre 374,161 MDH au premier semestre 2025.

Au terme de la période sous revue, les charges d'exploitation de Zellidja ont enregistré une hausse de 15,46%, dégageant un solde de 416 MDH contre 360 MDH au 30 juin 2025.

Durant la période sous revue le résultat opérationnel s'est situé à 17 846 MDH contre 16,908 MDH à fin juin 2025, soit une augmentation de 938 000 MDH.

Le résultat financier est de son côté déficitaire de 3,332 MDH contre -4,131 MDH au premier semestre 2025.

Pour sa part, le résultat courant s'est accru de 15,38% à 15 MDH contre 13 MDH au 30 juin 2025.