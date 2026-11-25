Au terme de la séance de cotation de ce mardi 24 novembre 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire figure à la tête Top 5 des plus fortes hausses de cours.

Le cours de cette valeur est passé de 2 805 FCFA la veille à 2 985 FCFA ce 24 novembre 2026, soit une augmentation de 180 FCFA en valeur absolue et 6,42% en valeur relative. Au 30 juin 2026, cette société a réalisé un résultat net de 5,643 milliards de FCFA contre 4,785 milliards de FCFA au 30 juin 2025, soit une hausse de 18%. TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire a même consolidé cette hausse en la portant à 31,2% au troisième trimestre 2026 à 8,549 milliards de FCFA.

Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres AGL Côte d'Ivoire (plus 5,69% à 2 695 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,50% à 2 300 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (plus 3,94% à 30 975 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (plus 2,94% à 1 750 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Erium Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 1 480 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,37% à 2 515 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 7,33% à 2 590 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 6,94% à 1 475 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 6,76% à 3 450 FCFA).

Les indices sont toujours dans leur dynamique baissière, en enregistrant leur huitième journée de repli ininterrompu. L'indice BRVM Composite a régressé de 0,94% à 472,04 points contre 476,54 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en baisse de 0,97% à 228,62 points contre 230,86 points précédemment. Pour sa part, l 'indice BRVM Prestige s'est replié de 0,75% à 180,92 points contre 182,29 points la veille. Quant à l'indice BRVM Principal, il enregistre une baisse de 1,20% à 318,89 points contre 322,75 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) connait une variation négative de 0,94% à 190,23 points contre 192,04 points le 23 novembre 2026.

La valeur totale des transactions s'est établie à 2,238 milliards de FCFA contre 1,437 milliard de FCFA la veille, soit une hausse de 801 millions.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 176,33 milliards, se situant à 18 511,176 milliards de FCFA contre 18 687, 506 milliards de FCFA le lundi 23 novembre 2026.

Celle du marché des obligations est restée stationnaire à 13 419,743 milliards de FCFA.