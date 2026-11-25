Les villes de Nevers, en France, et de Kintélé, au Congo, entendent renforcer leur partenariat autour de l'innovation territoriale et du développement urbain durable. Cette ambition s'est affirmée à l'occasion de l'ouverture du 30e Salon des maires et des présidents d'intercommunalité de France qui se tient à Paris du 24 au 26 novembre.

Engagée depuis mars 2024 sous l'impulsion de Denis Thuriot, maire de Nevers et président de Nevers Agglomération, et de Stella Sassou N'Guesso, députée-maire de Kintélé, la coopération entre les deux collectivités franchit une nouvelle étape.

La rencontre du 24 novembre s'est déroulée en présence du ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé, représentant l'ambassadeur du Congo en France, Rodolphe Adada, ainsi que de plusieurs élus, entrepreneurs et personnalités, dont le président de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso, Ange Antoine Abena.

Au-delà d'un jumelage institutionnel, les deux villes ambitionnent de bâtir une alliance opérationnelle fondée sur le partage d'expériences, le transfert de compétences et la recherche de solutions innovantes au bénéfice des populations.

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S'exprimant au nom de la députée-maire de Kintélé lors de la soirée inaugurale organisée la veille dans les locaux de Nevers Agglomération, proches de Paris Expo Porte de Versailles, Guy Piacka a salué la qualité des relations entre les deux territoires. Il a présenté ce partenariat comme une alliance tournée vers l'avenir, reposant sur l'intelligence collective et la collaboration entre acteurs publics et privés.

La présence de Kintélé avec son propre stand à ce rendez-vous des collectivités françaises témoigne également de sa volonté de promouvoir les potentialités de son territoire et d'attirer de nouveaux partenaires.

Un sommet continental en perspective

L'un des principaux objectifs de cette coopération est la préparation du Sommet international de l'innovation des villes d'Afrique (Siivia), prévu du 30 mars au 1er avril 2027 à Kintélé. Il s'agira de la première édition organisée sur le continent africain, après les rencontres du réseau Siivia accueillies alternativement en France et au Québec depuis 2018.

Cette manifestation vise à rapprocher les expertises françaises et francophones des besoins des collectivités africaines confrontées aux défis de l'urbanisation, de l'aménagement du territoire, de la modernisation des services publics et du développement économique.

Les travaux porteront notamment sur le numérique, l'intelligence artificielle, la santé connectée, les énergies propres et la gestion urbaine. Ils devraient favoriser les partenariats entre collectivités, entreprises, start-up, universités et organismes de financement, afin de transformer les innovations en réponses concrètes aux préoccupations des citoyens.

Cette orientation s'inscrit dans le prolongement de la participation de Kintélé à la sixième édition du Sommet international de l'innovation en villes médianes, organisée au Québec du 6 au 12 octobre 2024. La rencontre avait réuni plus de 600 participants et une centaine d'exposants. La délégation congolaise avait échangé avec des structures spécialisées telles qu'Ivéo, Numana et Montréal International sur les possibilités de collaboration entre collectivités, entreprises et institutions de recherche.

Pour Kintélé, la présence de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso sur son territoire constitue un atout afin de promouvoir la recherche appliquée, encourager l'innovation et renforcer la formation des jeunes. La création d'un « Prix de l'innovation sociale et technologique de la ville de Kintélé » figure également parmi les pistes envisagées pour stimuler l'entrepreneuriat local.

À travers ce partenariat, les deux collectivités souhaitent faire de l'innovation un levier d'attractivité, de modernisation des services publics et d'amélioration des conditions de vie. Le Siivia 2027 constituera ainsi une échéance stratégique pour positionner Kintélé comme une "ville fertile" pour le dialogue et l'expérimentation entre les villes africaines et leurs partenaires francophones.

Par ailleurs, entouré d'une forte délégation de la chancellerie à Paris, le ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé a indiqué que l'ambassade du Congo en France prendrait les dispositions nécessaires pour faciliter les démarches administratives liées à l'obtention des visas des participants.

Pour les deux partenaires, la ville intelligente ne saurait se limiter aux seules technologies numériques. Elle doit également intégrer les dimensions humaines, sociales, environnementales et culturelles du développement urbain, avec pour finalité l'amélioration du quotidien des populations.