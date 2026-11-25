Cinquante ans après la disparition de Patrice Joseph Lhoni (1929-1976), écrivain, journaliste et homme de culture, une messe spéciale consacrée à honorer son souvenir a été célébrée le 21 novembre à Brazzaville, par ses enfants et les membres de sa famille. L'événement a coïncidé avec la publication d'un triptyque littéraire et philosophique, préparé à partir des manuscrits qu' il a laissés.

Patrice Joseph Lhoni est né en 1929, dans le district de Boko, département du Pool. Il a suivi une formation d'enseignant à la Maison catholique de Brazzaville avant de se rendre en 1949 en France et en Belgique pour collecter des fonds destinés à l'extension du collège Chaminade. Il profitera de ce voyage pour passer son BEPC et le diplôme d'instituteur de l'enseignement privé au collège Stanislas de Cannes.

De retour au Congo, il enseigne au collège Chaminade de 1950 à 1958. Il mènera parallèlement des activités journalistique et culturelle, en collaborant avec les médias France Équateur, Le Progrès et La Semaine de l'AEF, devenue La Semaine africaine. Il anime également des émissions culturelles à Radio Brazzaville et dirige la revue Liaison, organe des cercles culturels de l'Afrique équatoriale française.

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En 1960, Patrice Lhoni cofonde avec Luis Lopez Alvarez l'Institut d'études congolaises, qu'il dirige et devient rédacteur en chef de Buatu ya Congo, publication consacrée à l'inventaire du patrimoine culturel congolais. La même année, il intègre la municipalité de Poto-Poto. Passionné de culture, il participe en 1964 à la création du Centre congolais du théâtre. Il rejoint ensuite en 1972 le Service municipal de la culture et des arts, qu'il a dirigé jusqu'à son décès en 1976.

Un triptyque pour transmettre

L'essentiel de l'oeuvre de Patrice Joseph Lhoni, à l'exception de « Matricule 22 », est resté inédit jusqu'en 2013. Cette année-là, les manuscrits ont été rassemblés et préparés en vue de leur publication. Pour ce cinquantenaire, il a éié déployé un triptyque littéraire et philosophique, présenté comme « La voûte d'une transmission unique à deux mains ».

Le premier volet, Ntâtu, le troisième jour/The third day, est une reprise de son premier roman « Le 3e jour -- Plaidoirie pro domo ». Cette édition bilingue explore la cosmogonie et la sagesse ancestrale du peuple Kôngo, « La terre d'où nous venons ».

Le deuxième volet, L'exode/Exodus - Bîsi mavula, dissèque la rupture de l'exode rural et les mirages de la cité coloniale et postcoloniale. À travers le personnage de Zoba, « l'idiot lucide », l'auteur transforme un récit de déracinement en une méditation sur l'aliénation politique moderne.

Enfin, Du pays d'où nous venons, poésie à deux mains clôt le triptyque. Ce recueil, écrit à quatre mains, fait dialoguer les poèmes du père et du fils, transformant le deuil en une continuité intellectuelle.

Un engagement dans le théâtre

L'oeuvre théâtrale de Patrice Joseph Lhoni, longtemps méconnue, a également été mise à l'honneur. Ses pièces, rassemblées dans une oeuvre complète, abordent des drames historiques et des satires sociales, tels que L'annonce faite à Mukoko, Kombâbeka reine de Bonga, Les princes de Mbanza-Kôngo, La tragédie de Tchimpa-Vita, Les termites ou encore Quand le bras est malade.

Parmi elles, Les princes de Mbanza-Kôngo et La tragédie de Tchimpa-Vita racontent des histoires sur le pouvoir et la résistance. La première met en scène Wene, fils du roi Nimi-A-Lukeni, qui assassine sa tante enceinte et renverse son père pour s'emparer du trône, brisant les règles coutumières du Royaume Kôngo.

La seconde relate le martyre de Tchimpa-Vita (Kimpa Vita ou Dona Béatrice), jeune prophétesse brûlée vive au début du dix-huitième siècle pour ses idées révolutionnaires. « En mêlant le mythe d'origine de Nimi-A-Lukeni à une tragédie sur l'ambition politique, Patrice Joseph Lhoni a transformé la matière historique kôngo en une réflexion universelle sur le pouvoir, la légitimité et le coût humain des réformes », ont souligné les organisateurs lors de la présentation.

Pour les organisateurs, commémorer Patrice Joseph Lhoni en 2026 ne consiste pas à figer un homme dans le marbre du passé, mais à « activer une pensée décoloniale d'une prescience absolue pour éclairer les chemins de notre liberté future ». L'hommage a permis aux personnalités présentes de redécouvrir des oeuvres dont la voix, cinquante ans après la disparition de son auteur, ne s'est pas éteinte.