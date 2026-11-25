De l'objectif de 35 élèves par classe à celui de 50 élèves à l'horizon 2030 : l'impérieuse nécessité d'évaluer nos politiques publiques. Seize ans après les états généraux, où en sommes-nous réellement ? Qu'avons-nous fait des recommandations des États généraux de 2010 ? Ce sont les questions que pose légitimement l'Honorable Justine Judith Lekogo, députée du deuxième arrondissement de la commune de Franceville, économiste.

En suivant récemment l'intervention de Madame la ministre de l'Éducation nationale, je me suis intéressée aux différentes orientations qui ont été définies par ses prédécesseurs au cours des dernières années. J'ai notamment retrouvé une intervention de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Séraphin Moundounga, datant de 2013.

En mettant ces deux interventions côte à côte, à treize années d'intervalle, je n'ai pu m'empêcher de m'interroger, en tant que citoyenne, mère, économiste et députée de la République, sur l'évolution des ambitions de notre pays en matière d'éducation.

Il ne s'agit pas ici d'opposer deux ministres, encore moins deux régimes politiques, mais de questionner la continuité, la cohérence et l'efficacité de nos politiques publiques.

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1. Qu'avons-nous fait des recommandations des États généraux de 2010 ?

Les 17 et 18 mai 2010, le Gabon organisait les États généraux de l'Éducation, de la Recherche et de l'Adéquation Formation-Emploi. Ces assises avaient permis d'établir un diagnostic des difficultés structurelles de notre système éducatif :

Les effectifs pléthoriques dans les salles de classe ;

L'insuffisance des infrastructures et des équipements scolaires ;

Le déficit et la mauvaise répartition des enseignants ;

Les taux élevés de redoublement et d'abandon scolaire ;

L'inadéquation entre la formation et les besoins du marché du travail ;

Les insuffisances dans la gouvernance du système éducatif.

Parmi les orientations retenues figurait notamment l'objectif de parvenir à un ratio de 35 élèves par salle dans l'enseignement primaire à l'horizon 2020, comme le confirme le projet annuel de performance du ministère de l'Éducation nationale de 2015.

En 2013, le ministre Séraphin Moundounga évoquait déjà la réduction progressive des effectifs scolaires à 50, puis à 35 élèves par classe.

Aujourd'hui, en novembre 2026, à quelques semaines de 2027, il est de nouveau question d'atteindre un objectif de 50 élèves par classe à l'horizon 2030.

Que s'est-il donc passé durant toutes ces années ?

Quels objectifs ont effectivement été atteints ? Lesquels ne l'ont pas été ? Pour quelles raisons ? Quels moyens financiers ont été mobilisés et quels résultats ont-ils permis d'obtenir ?

La situation actuelle justifie-t-elle de revoir à la baisse certaines des ambitions formulées il y a plus d'une décennie ?

2. Des disparités provinciales qui imposent une véritable planification

Les statistiques nationales de l'année scolaire 2021-2022 faisaient état de 563 806 élèves dans l'enseignement général, répartis dans les neuf provinces du Gabon.

L'Estuaire concentrait 290 038 élèves, le Haut-Ogooué 60 910, l'Ogooué-Maritime 60 473, le Woleu-Ntem 41 953, la Ngounié 33 768, le Moyen-Ogooué 22 638, l'Ogooué-Ivindo 21 573, l'Ogooué-Lolo 17 265 et la Nyanga 15 188.

Par ailleurs, les statistiques de 2020-2021 faisaient apparaître, dans le secondaire général, des ratios d'élèves par salle en bon état allant de 34 dans l'Ogooué-Lolo à 77 dans l'Ogooué-Maritime, contre 53 dans l'Estuaire et 43 dans le Haut-Ogooué.

Ces données historiques illustrent l'importance des disparités territoriales. Elles doivent aujourd'hui être actualisées afin de disposer d'une photographie fidèle de notre système éducatif.

Une moyenne nationale ne saurait, à elle seule, rendre compte des réalités vécues dans chaque établissement.

Il est donc indispensable de disposer d'une cartographie scolaire actualisée, par province, par département, par commune et par établissement, afin d'orienter efficacement les investissements publics.

3. Construire des salles de classe est nécessaire, mais ne suffit pas

Je tiens à reconnaître les efforts engagés par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, en matière de construction et de réhabilitation des infrastructures scolaires.

L'objectif annoncé de construire 2 000 salles de classe à l'horizon 2032 constitue un engagement important.

Madame la ministre de l'Éducation nationale a également indiqué, lors de son intervention du 23 novembre 2026, que 55 programmes étaient en cours et 109 autres à l'étude, tandis que les besoins en enseignants demeurent considérables.

Toutefois, en matière de politique publique, la construction d'infrastructures constitue un moyen et non une finalité.

La véritable question est de savoir dans quelle mesure ces investissements permettront d'améliorer durablement les conditions d'apprentissage et les performances de nos élèves.

Avons-nous évalué le nombre de salles nécessaires pour atteindre un ratio de 35 élèves par classe ? Avons-nous intégré les projections démographiques à l'horizon 2030, 2035 et 2040 ? Disposons-nous d'un plan de recrutement et de formation des enseignants correspondant à ces ambitions ?

Il ne faudrait pas que les infrastructures que nous construisons aujourd'hui deviennent insuffisantes dès leur mise en service.

4. Sortir de l'éternel recommencement dans la conduite des politiques publiques

L'une des préoccupations que je souhaite soulever concerne la capitalisation des travaux réalisés par les administrations successives.

Prenons-nous suffisamment le temps de consulter les études antérieures, les rapports d'évaluation, les recommandations des différentes assises et les documents de planification avant de définir de nouvelles politiques publiques ? L'État est une continuité.

Chaque changement de ministre ou de régime politique ne devrait pas conduire à recommencer systématiquement les mêmes diagnostics, à reformuler les mêmes recommandations et à annoncer des objectifs déjà fixés plusieurs années auparavant.

Nous devons apprendre des insuffisances du passé, préserver les acquis, corriger ce qui n'a pas fonctionné et améliorer ce qui mérite de l'être. Il ne faudrait pas que les générations futures nous reprochent d'avoir reproduit les mêmes erreurs alors que nous disposions déjà des diagnostics et des recommandations nécessaires pour les éviter.

5. Pour un bilan national et contradictoire de la politique éducative depuis 2010

En ma qualité de députée de la République, je souhaite que le ministère de l'Éducation nationale puisse présenter à la représentation nationale et à l'opinion publique un bilan détaillé portant sur :

Le niveau de mise en oeuvre des recommandations des États généraux de 2010 ;

L'évolution annuelle des effectifs scolaires depuis 2010 ;

Les effectifs réels par classe, par province et par niveau d'enseignement pour l'année scolaire 2026-2027 ;

Le nombre de salles de classe construites, réhabilitées, réceptionnées et effectivement opérationnelles depuis 2010 ;

Les crédits budgétaires alloués et effectivement exécutés dans le secteur éducatif ;

Le nombre d'enseignants disponibles, leur répartition territoriale et les besoins supplémentaires ;

Les projections démographiques de la population scolaire ;

Le coût budgétaire d'une politique permettant d'atteindre progressivement un ratio de 35 élèves par classe ;

L'évolution des résultats scolaires, des acquis pédagogiques et des taux d'abandon ;

Un calendrier précis de réalisation des nouveaux objectifs, assorti d'indicateurs de performance.

Il ne s'agit pas simplement de demander des comptes pour le passé, mais de disposer des outils nécessaires pour mieux construire l'avenir.

6. Le capital humain doit être au coeur de notre stratégie de développement

En tant qu'économiste, je demeure convaincue que le développement d'un pays ne repose pas uniquement sur ses ressources naturelles, ses infrastructures ou ses capacités financières.

Il repose avant tout sur la qualité de son capital humain. Nous pouvons construire des routes, des ponts, des ports, des hôpitaux et des zones industrielles. Mais sans une population suffisamment instruite, qualifiée et compétente, nous ne pourrons garantir la pérennité de ces investissements ni assurer notre véritable indépendance économique.

Comment envisageons-nous de diversifier notre économie, d'industrialiser notre pays, de réduire notre dépendance aux ressources pétrolières et de maîtriser les nouvelles technologies si nous ne plaçons pas la formation de notre jeunesse au premier rang de nos priorités ?

L'éducation nationale ne doit pas être prisonnière des considérations partisanes. Elle constitue un enjeu stratégique de souveraineté, de compétitivité économique, de justice sociale et de développement national. Les Gabonais nous regardent. Ils attendent de nous des résultats concrets, mesurables et durables.

Notre responsabilité collective est de faire en sorte que la Cinquième République tire les enseignements du passé et construise une politique éducative à la hauteur des aspirations de notre jeunesse.

Interroger une politique publique, proposer des améliorations et demander une évaluation des résultats ne constituent pas des actes d'hostilité envers le Gouvernement. Ils relèvent de notre responsabilité envers la nation. Ne reproduisons pas les erreurs du passé. Ne nous contentons pas de reformuler les ambitions d'hier. Donnons-nous les moyens de les concrétiser et, lorsque cela est possible, de les dépasser.

Le Gabon de demain se construit dans les salles de classe d'aujourd'hui.