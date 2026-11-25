Si la loi de finances 2026 a subi des rajouts d'au moins 32 articles lors des débats budgétaires l'année dernière, celle de 2027 a reçu entre 40 et 50 propositions de nouveaux articles. Toutefois, pour éviter que certains articles soient inapplicables, le ministère des Finances comme la Commission parlementaire en charge de l'examen du projet sont convenus de ne retenir que les articles qui peuvent cadrer avec la loi de finances et dont la mise en oeuvre serait raisonnable.

Ainsi, après le rejet des propositions qui relèvent plutôt des textes d'application ou celles dont la rédaction ne répond pas aux critères juridiques ou encore celles dont l'application relève de l'impossible, une quinzaine d'articles ont été retenus pour, éventuellement, les insérer, après examen et discussions, dans le projet initial composé de 70 articles.

En contrepartie, 4 articles ont été rejetés au niveau de la Commission qui comprend des députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et des élus du Conseil national des régions et des districts (Cnrd). Ces articles qui pourraient être tout de même réintroduits au niveau de la plénière, concernent la diversification des ressources des caisses sociales (article 24), des avantages douaniers sur l'importation des panneaux photovoltaïques et des batteries de stockage d'électricité (articles 49 et 50) et des taxes environnementales sur les sachets en plastique (article 63).

S'agissant des nouvelles insertions, la Commission mixte des finances a adopté un article portant sur la prolongation d'une année des délais de régularisation financière en faveur des petits agriculteurs en difficultés, à condition que ce délai ne dépasse pas l'échéance mentionnée dans le contrat.

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La Commission a également validé une proposition d'article sur l'allègement des tarifs douaniers appliqués sur l'importation des pneus pour voitures de tourisme (désormais 20%), sur les pneus des poids-lourds et véhicules utilitaires (désormais 15%) et sur les pneus à usage agricole, génie-civil et travaux publics (10%). L'objectif visé par cette mesure, selon son initiateur, consiste à limiter le recours au marché parallèle qui trouvait des marges de manoeuvre pour proposer des pneus moins chers lorsque des droits de douane de 30% et 40% sont appliqués sur certaines catégories, malgré des risques élevés de sûreté sur la route, en rapport avec la qualité des pneus.

Un autre article a été aussi approuvé en commission pour l'exonération des droits de douane à l'import des camions-tracteurs, dans le but, a-t-on justifié, d'alléger les charges sur le transport de marchandises, avec l'espoir que cet allègement ne se répercutera pas sur les prix à la consommation.

La Commission parlementaire a, par ailleurs, retenu un article portant proposition de suppression exceptionnelle des pénalités de retard infligées dans le cadre du registre national des entreprises (RNE), qui avait bénéficié d'une digitalisation totale dès juillet dernier et beaucoup d'entreprises ne sont pas parvenues à accomplir leurs déclarations à temps.

L'examen d'une proposition d'article concernant les sociétés d'investissement à capital risque a été reporté pour clarifier les conditions d'éligibilité, alors qu'un article proposé pour encourager l'industrie automobile locale, moyennant des exonérations douanières sur certaines composantes, a suscité de vifs débats.

D'après les représentants du ministère des Finances, le problème de la taxe à la consommation ne se pose pas uniquement pour les composants automobiles, mais aussi pour le secteur du marbre et les produits de beauté. Appliquer un droit de consommation sur les produits importés et exonérer les produits locaux risque d'être perçu comme barrière tarifaire et poser des problèmes vis-à-vis des engagements internationaux de la Tunisie, a-t-on prévenu.

Cela étant, les articles inscrits à l'ordre du jour de la Commission, concernent plusieurs autres domaines, dont la facture électronique, le repos biologique dans la pêche, la réglementation relative au thon rouge, etc.

Le projet d'une voiture pour chaque ménage devrait refaire surface à l'occasion de la loi de finances 2027. C'est un projet qui avait été rajouté dans la loi de finances 2026, mais qui n'a pu être mis en oeuvre pour non publication des textes d'application. Le projet a été reformulé et devrait être débattu de nouveau dans le projet de 2027.

Une fois le projet de loi de finances validé en commission, il sera examiné en plénière au cours des prochains jours.