Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat franchit une nouvelle étape dans le renforcement de la gouvernance financière avec la réception de la version finale validée du rapport relatif à la première phase de l'étude sur la mise en place d'un système de contrôle interne budgétaire (CIB).

Cette initiative vise à améliorer la gestion des ressources publiques, à maîtriser les risques financiers et à garantir la fiabilité comptable et budgétaire des projets réalisés par le ministère.

Elle s'inscrit dans le cadre de l'application de la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 relative au budget de l'État, ainsi que du renforcement des mécanismes de gestion du budget par objectifs (GBO).

Cinq directions régionales pilotes et 16 processus prioritaires

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La première phase de l'étude a permis de dresser un diagnostic global du dispositif de contrôle interne du ministère, tant au niveau central que régional, en s'appuyant sur cinq directions régionales pilotes.

Les travaux ont également porté sur le recensement des procédures opérationnelles et budgétaires, l'identification et la description de 16 processus prioritaires, ainsi que l'évaluation de l'efficacité des mécanismes de contrôle existants.

Vers une meilleure maîtrise des risques financiers

La validation de cette première phase ouvre désormais la voie à la deuxième étape de l'étude, consacrée à l'élaboration d'une cartographie des risques.

Cette démarche devrait permettre de mieux identifier les vulnérabilités, de sécuriser la gestion budgétaire et de renforcer l'efficacité de la gestion des fonds publics au sein du ministère.