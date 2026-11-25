Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, a effectué, mardi 24 novembre 2026, une visite de travail au gouvernorat de Bizerte pour s'enquérir du fonctionnement du guichet unique consacré aux préparatifs du Hajj 2027 (1448 de l'Hégire).

Installé au siège du gouvernorat, ce dispositif vise à faciliter les démarches administratives et à finaliser les formalités de voyage des futurs pèlerins de la région vers les lieux saints.

À cette occasion, le ministre a souligné le sérieux avec lequel les préparatifs ont été menés, réaffirmant l'engagement de son département à assurer le bon déroulement de la prochaine saison du pèlerinage dans des conditions optimales.

Ahmed Bouhali a également adressé ses félicitations aux futurs pèlerins, leur souhaitant d'accomplir leurs rites dans les meilleures conditions de sécurité, de facilité et de sérénité.

Cette visite s'est déroulée en présence des candidats au Hajj et des représentants des différentes structures chargées des formalités, notamment les directions régionales des Affaires religieuses et de la Poste, les banques, Tunisair ainsi que la Société nationale des résidences et des services.