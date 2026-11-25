La Tunisie mise sur l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion de ses ressources hydriques et réduire la consommation énergétique des stations de pompage. Baptisée « Aqua Min 360 », une nouvelle application numérique a été développée par la Société d'exploitation du canal et des adductions des eaux du Nord (SECADENORD).

Cette solution technologique a été examinée, lundi, lors d'une séance de travail présidée par le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, selon un communiqué publié mardi par le département.

Optimiser la consommation d'électricité des stations de pompage

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la gestion des ressources hydriques et énergétiques en Tunisie. Elle vise notamment à améliorer les performances des infrastructures de transport de l'eau et à réduire leurs coûts d'exploitation.

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Les stations de pompage de la SECADENORD, notamment celles de Sidi El Barrak, de Tarf, de Fondouk Jedid et de Béjaoua, figurent parmi les installations les plus énergivores de la société.

Pour répondre à cet enjeu, « Aqua Min 360 » collecte et analyse en continu les données relatives aux volumes d'eau pompés et à la consommation d'électricité. Ces informations permettent d'évaluer la rentabilité des opérations et d'orienter les décisions en matière d'efficacité énergétique.

L'intelligence artificielle au service de la gestion de l'eau

Grâce à un modèle national d'intelligence artificielle, l'application recommande les périodes les plus favorables au pompage, notamment durant la nuit, lorsque les tarifs de l'électricité sont moins élevés.

Elle détermine également le nombre optimal de pompes à mettre en service et identifie les équipements les plus performants. Par ailleurs, elle assure le suivi de la qualité de l'eau, de l'état des pompes et de leur disponibilité.

Vers une généralisation de la solution numérique

Les participants à la séance de travail ont salué les efforts de l'équipe technique à l'origine de cette innovation tunisienne. Ils ont également souligné la nécessité de poursuivre son développement et de généraliser son utilisation auprès des administrations et des structures techniques concernées.

À travers « Aqua Min 360 », la SECADENORD ambitionne ainsi de rationaliser ses dépenses énergétiques, d'améliorer son efficacité opérationnelle et de garantir la pérennité du service public de l'eau.

Cette initiative constitue une nouvelle étape dans la transformation numérique du secteur hydraulique tunisien, où l'intelligence artificielle pourrait contribuer à renforcer durablement la sécurité hydrique du pays.