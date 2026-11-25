L'hôpital Abderrahmen Mami, à l'Ariana, s'est doté d'un nouvel équipement médical de pointe : un appareil d'écho-endoscopie à sondes radiale et linéaire. Il s'agit d'une première dans les établissements hospitaliers publics tunisiens. Le coût total de cet équipement dépasse 648 000 dinars, a annoncé l'établissement mercredi.

Acquis sous la supervision du ministère de la Santé au profit du service de pneumologie, cet appareil permettra de réaliser des examens approfondis du système respiratoire et du médiastin. Il offre également la possibilité d'effectuer des prélèvements et des biopsies ciblés, guidés par échographie, notamment au niveau des ganglions lymphatiques et des tumeurs pulmonaires, y compris à un stade précoce.

Ce nouvel équipement permettra également de diagnostiquer les tumeurs et d'en déterminer le stade d'évolution. Il contribuera ainsi à améliorer la précision des diagnostics, à orienter le choix des traitements appropriés et à renforcer la prise en charge des patients atteints de maladies respiratoires et de cancers.

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L'acquisition de cet appareil s'inscrit dans le cadre des efforts visant à développer les capacités diagnostiques et thérapeutiques de l'hôpital Abderrahmen Mami et à renforcer l'offre de soins spécialisés.