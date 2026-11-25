Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a effectué mardi une visite de travail dans le gouvernorat de Nabeul, accompagné de la gouverneure de la région, Hana Chouchani, afin de suivre l'état d'avancement de plusieurs projets et infrastructures hydrauliques.

Cette visite a notamment porté sur les travaux de maintenance et les interventions programmées, ainsi que sur les moyens de renforcer l'approvisionnement en eau potable et en eau d'irrigation, selon un communiqué du ministère de l'Agriculture.

La démarche s'inscrit dans le cadre des efforts visant à optimiser la gestion et la valorisation des ressources hydriques, à améliorer la performance des infrastructures et à soutenir l'activité agricole et le développement durable dans la région.

Des interventions pour prévenir les risques d'inondation

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Le ministre s'est d'abord rendu à Oued Dahouadi, dans la zone de Sidi Jdidi, relevant de la délégation de Hammamet, où il a pris connaissance des difficultés liées à la situation de cet oued, notamment lors des fortes précipitations. Ces dernières provoquent des inondations qui entravent la circulation et menacent la sécurité des habitants.

À cette occasion, il a écouté les préoccupations des riverains, qui réclament une intervention urgente comprenant le rehaussement du pont, le curage de l'oued et l'élimination des dépôts de terre et des sédiments afin de faciliter l'écoulement des eaux et de réduire les risques d'inondation.

Ezzeddine Ben Cheikh a assuré que le ministère coordonnerait avec les différentes structures concernées afin d'étudier la situation, de définir les interventions techniques nécessaires et de trouver des solutions adaptées pour protéger les habitants et leurs biens, particulièrement en période de fortes pluies.

Le ministre a ensuite inspecté le barrage collinaire d'Oued El Gattar, relevant également de la délégation de Hammamet. Il a examiné les interventions nécessaires pour préserver sa capacité de stockage et son rôle dans la collecte des eaux pluviales.

Il a donné ses instructions pour accélérer les travaux de maintenance du canal de déversoir, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'ouvrage, d'améliorer la mobilisation des ressources hydriques et de protéger les terres agricoles contre l'érosion.

Renforcer l'approvisionnement en eau d'irrigation

La visite a également concerné la station de pompage des eaux du Nord à Béni Khalled, dans la délégation de Bou Argoub. Le ministre s'est informé des conditions de fonctionnement et des équipements de la station, qui joue un rôle important dans l'approvisionnement en eau d'irrigation des périmètres agricoles de la région, notamment les exploitations d'agrumes, l'une des principales composantes de l'activité agricole dans le gouvernorat de Nabeul.

Les discussions ont porté sur les solutions techniques permettant d'accélérer la maintenance et la réhabilitation des équipements de la station, afin de garantir la continuité de son fonctionnement et de répondre aux besoins des agriculteurs.

Le ministre a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de mobiliser des volumes supplémentaires d'eau d'irrigation au profit des cultures de pommes de terre, afin de soutenir la production nationale, d'améliorer l'offre sur le marché et d'alléger les tensions sur l'approvisionnement.

Il a également appelé à encourager les cultures maraîchères à feuilles et à développer les grandes cultures irriguées, notamment les céréales, dans le but d'étendre les superficies irriguées, de renforcer la production agricole et de consolider la sécurité alimentaire.