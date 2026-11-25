Plus de 430 Kilogrammes (kg) d'équipements de pêche fantômes ont été retirés, en une heure, des fonds du port de la ville de la Chebba (gouvernorat de Mahdia), par six plongeurs, lors d'une opération organisée du 20 au 22 novembre.

Cette opération qui s'inscrit dans le cadre ECO-GEAR (Empowering Communities and Optimizing the Code of Conduct for Ghost Gear Management in the Gulf of Gabès) mis en place sur deux ans (Avril 2025 - Avril 2027) par l'Association Tunisienne de Taxonomie (ATUTAX).

Une rencontre de formation et d'échange d'expériences sur la problématique des équipements de pêche fantômes et leurs répercussions sur l'environnement marin a été organisée à cette occasion, indique l'ATUTAX. L'évènement a permis de mettre l'accent sur les pratiques responsables, la prévention de la perte des équipements et les mécanismes de signalement et de gestion du matériel de pêche abandonné.

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Y ont participé des chercheurs, des experts, des pêcheurs, des plongeurs, des jeunes ainsi que des représentants d'associations tunisiennes actives dans la protection du milieu marin. Les participants ont notamment abordé les différents types d'équipements de pêche utilisés en Tunisie, les causes de leur perte ou de leur abandon en mer, ainsi que leurs effets sur les espèces marines et les habitats naturels. Les discussions ont aussi porté sur le cadre juridique régissant cette question et les responsabilités des différentes parties prenantes dans la prévention de ce phénomène.

Ils ont également procédé à la collecte et au tri des déchets jetés sur les quais, à savoir des filets, des cordages, du matériel de pêche et des déchets plastiques. Un atelier consacré à la valorisation et de réutilisation (upcycling) a également été organisé afin de favoriser la transformation d'une partie des équipements récupérés en objets décoratifs, leur donner une seconde vie et promouvoir le recyclage.

Le projet ECO-GEAR (Empowering Communities and Optimizing the Code of Conduct for Ghost Gear Management in the Gulf of Gabès) est une initiative portée par l'AUTAX, en partenariat avec l'Université de Sfax. Il vise à renforcer la lutte contre les équipements de pêche fantômes dans le golfe de Gabès, l'amélioration des pratiques de pêche et la promotion d'une gestion durable des équipements abandonnés, perdus ou rejetés en mer. Le projet a été retenu en 2025 dans le cadre des subventions de la Global Ghost Gear Initiative (GGGI), au titre du prix Joanna Toole Ghost Gear Solutions Award.

Créée en 2009 par un groupe d'universitaires, l'ATUTAX oeuvre à préserver la diversité biologique, à l'utilisation durable de ses composantes et à assurer l'accès et le partage équitable des ressources génétiques. L'ATUTAX a pour mission de contribuer à connaître la Taxonomie des organismes de plantes, d'animaux et de micro-organismes, à mener des études scientifiques, nationales ou internationales et à développer les connaissances et orienter la recherche dans tous les domaines qui se rapportent à des projets visant à développer et approfondir la biodiversité.