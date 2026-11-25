Les travaux de la séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts ont démarré ce mercredi 25 novembre 2026 au palais du Bardo, pour examiner la mission de l'Instance supérieure indépendante pour les élections au titre du projet de budget de l'État pour l'exercice 2027, parallèlement à la présentation de son rapport annuel d'activité pour l'année 2025 et de son programme d'action pour l'année à venir.

Dans son allocution d'ouverture, le président de l'Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, a mis en relief l'importance du rôle dévolu à l'instance électorale dans la garantie d'élections et de référendums démocratiques, libres, pluralistes, intègres et transparents. Il a salué les efforts déployés par l'institution dans l'organisation des différentes échéances nationales, depuis la consultation nationale et le référendum constitutionnel jusqu'aux élections législatives, locales et présidentielles.

Il a rappelé que l'instance a supervisé avec succès les élections des conseils locaux dont est issu le Conseil national des régions et des districts, ainsi que le scrutin présidentiel dans les délais constitutionnels impartis, réaffirmant l'importance capitale de son indépendance, de sa neutralité et de la transparence de son action.

Sur le plan financier, les crédits globaux alloués à l'Instance supérieure indépendante pour les élections s'élèvent à 57,724 millions de dinars pour l'année 2027, contre 27,703 millions de dinars en 2026. Cette enveloppe comprend 30 millions de dinars destinés à couvrir les dépenses du premier tour des élections législatives, auxquels s'ajoutent 15 millions de dinars inscrits au titre des dépenses imprévues et non réparties, mobilisables selon le rythme de consommation et les besoins effectifs. Le budget de base de l'instance s'établit quant à lui à 27,724 millions de dinars, enregistrant une légère évolution de 0,08 % par rapport à l'exercice 2026.

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De son côté, le président de la commission du règlement intérieur, des lois électorales, des lois parlementaires et de la fonction électorale à l'Assemblée des représentants du peuple, Mohamed Ahmed, a souligné l'importance de la mission de contrôle et d'évaluation exercée par la fonction législative à travers ses deux chambres dans le suivi des activités, des programmes et des orientations de l'instance.

Il a réaffirmé le rôle pivot de l'institution électorale dans la gestion et la supervision de toutes les étapes des scrutins, qui constituent un pilier fondamental de la pratique démocratique permettant au citoyen d'exercer son droit de choisir ses représentants et de participer à la vie publique. Il a salué l'expertise accumulée par l'instance, l'invitant à poursuivre le développement de ses performances et à consolider sa préparation en vue des prochaines échéances afin de renforcer la confiance dans le processus électoral et les institutions élues.

Pour sa part, la présidente de la commission du règlement intérieur, de l'immunité et des affaires juridiques au Conseil national des régions et des districts, Faouzia Naoui, a affirmé que l'Instance supérieure indépendante pour les élections dépasse le cadre d'une simple structure administrative, assumant la responsabilité majeure de garantir le processus démocratique et de préserver l'expression souveraine de la voix du citoyen.