Le ministère de l'Environnement oeuvre à réduire l'utilisation de certains produits en plastique et à lutter contre la pollution plastique. Il envisage également l'élaboration d'une charte nationale visant à organiser des manifestations culturelles, sportives et touristiques sans plastique.

Dans ce cadre, le ministère organise, ce mercredi 25 novembre 2026, un atelier de concertation consacré à la réduction de certains produits en plastique à usage unique et à leur éventuelle interdiction.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, dans l'émission Yaoum Saïd, la chargée de la direction générale de l'environnement et de la qualité de vie, Aouatef Larbi Messaï, a indiqué que cette rencontre vise notamment à définir les catégories de sacs plastiques dont la production, l'importation et la distribution seraient interdites.

L'atelier permettra également de recueillir les observations des différents acteurs sur le projet de révision du décret n°32 de 2020, afin de faciliter son application.

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Selon la responsable, les travaux porteront aussi sur la stratégie nationale et le plan d'action de lutte contre la pollution, ainsi que sur les mécanismes de coopération entre les secteurs public et privé. L'objectif est également de favoriser une transition durable et d'intégrer progressivement des critères environnementaux dans les marchés publics, en vue de réduire le recours au plastique.

Vers l'interdiction d'autres produits en plastique à usage unique

Aouatef Larbi Messaï a souligné l'importance d'interdire les produits en plastique à usage unique et de promouvoir des alternatives respectueuses de l'environnement.

Elle a également annoncé l'organisation, dans l'après-midi, d'une session de formation destinée aux fabricants et aux structures d'appui. Celle-ci portera sur les mécanismes financiers et fiscaux susceptibles d'accompagner la transition industrielle vers des solutions alternatives au plastique.

Une étude de faisabilité est par ailleurs envisagée concernant l'interdiction d'autres produits à usage unique, notamment les gobelets en plastique.

La pollution plastique, une menace pour les côtes tunisiennes

Évoquant les chiffres relatifs à la pollution plastique en Tunisie, la responsable a indiqué que les côtes tunisiennes enregistrent un apport de 9,5 kg de plastique par kilomètre.

La pollution plastique représenterait également 77 % de la pollution marine.

Elle a, par ailleurs, rappelé qu'en 2018, quelque 4,2 milliards de sacs plastiques étaient en circulation en Tunisie. Ce volume aurait depuis diminué, notamment grâce à une prise de conscience croissante des citoyens quant aux dangers liés à l'utilisation du plastique et de ses dérivés.