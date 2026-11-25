Installé au siège de la Direction générale de la police des frontières et des étrangers, avenue Kheireddine-Pacha, un espace dédié aux Tunisiens résidant à l'étranger permet désormais d'obtenir ou de renouveler son passeport dans des délais particulièrement courts. Une initiative qui mérite d'être saluée, tant pour la célérité du service que pour la qualité de l'accueil et la simplification des procédures.

Il est des améliorations apportées aux services publics qui méritent d'être signalées et mises en valeur. Non pas par complaisance, mais parce qu'elles démontrent que l'amélioration du fonctionnement de l'administration, la simplification des démarches et la qualité de l'accueil des citoyens ne relèvent pas de l'utopie. Elles peuvent devenir une réalité quotidienne dès lors que l'organisation, la volonté et le sens du service public sont au rendez-vous.

L'espace réservé aux Tunisiens résidant à l'étranger, aménagé au siège de la Direction générale de la police des frontières et des étrangers, relevant du ministère de l'Intérieur, sur l'avenue Kheireddine-Pacha, dans la capitale, en constitue une illustration particulièrement encourageante.

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Cette structure assure un service dédié à la délivrance et au renouvellement des passeports dans des délais très courts, avec la possibilité de récupérer le nouveau document le jour même. Le dispositif concerne également les élèves et les étudiants appelés à poursuivre leur scolarité ou leurs études à l'étranger, pour lesquels le respect des délais administratifs est souvent déterminant.

L'efficacité de cette initiative a pu être constatée à l'occasion d'une démarche de renouvellement de passeport entreprise pour un jeune Tunisien résidant à l'étranger. Son document arrivant à expiration dans quelques mois, il devait impérativement le renouveler afin de pouvoir présenter un nouveau passeport aux autorités compétentes de son pays de résidence et procéder au renouvellement de son titre de séjour.

Avant d'envisager son déplacement, il avait pris contact avec l'ambassade de Tunisie dans son pays de résidence afin de s'informer sur les modalités de renouvellement. Il lui avait alors été indiqué que la procédure pouvait prendre une quinzaine de jours, voire davantage. Or, les services concernés dans son pays d'accueil exigeaient la présentation du nouveau passeport avant la fin du mois en cours. Face à cette contrainte de calendrier, le retour en Tunisie s'imposait comme la solution la plus rapide.

Il est ainsi arrivé au pays la veille de sa démarche.

Dès le lendemain matin, direction le siège de la Direction générale de la police des frontières et des étrangers, avenue Kheireddine-Pacha. Et c'est là que commence une expérience administrative plutôt inhabituelle, dans le bon sens du terme.

Dès l'arrivée, l'accueil est courtois et l'orientation particulièrement claire. Un officier prend spontanément en charge les visiteurs, s'enquiert de l'objet de leur déplacement et les dirige vers le bureau compétent, situé juste en face. Sur place, un espace suffisamment vaste, une salle d'attente confortable et un agent chargé de la réception des dossiers et de la vérification des pièces nécessaires contribuent à rendre la démarche simple et fluide.

Parmi les pièces demandées, outre les documents exigés, figurent également une copie du titre de séjour ainsi qu'une copie du billet d'avion, dont les informations font l'objet d'une vérification. Une fois le dossier examiné et accepté, il est simplement demandé au jeune demandeur de revenir une heure plus tard pour récupérer son nouveau passeport.

Et la promesse est tenue. Un peu plus d'une heure après le dépôt du dossier, le nouveau document est disponible. Le jeune Tunisien repart avec son passeport renouvelé, ainsi qu'avec son ancien document.

Au-delà de la rapidité, la qualité du service

Ce qui mérite d'être souligné dans cette expérience ne se résume pas à la rapidité avec laquelle le passeport a été délivré, même si cet aspect constitue déjà une avancée appréciable.

C'est surtout l'ensemble des conditions dans lesquelles la prestation est assurée qui retient l'attention : la qualité de l'accueil, la disponibilité du personnel, la clarté des indications fournies, la simplicité des formalités et le confort de l'espace réservé aux usagers.

Autant de détails qui peuvent sembler secondaires, mais qui font toute la différence dans le rapport entre le citoyen et l'administration. Car, au-delà des textes réglementaires et des procédures, le service public se mesure aussi à la manière dont il accueille, écoute et accompagne ceux qui sollicitent ses prestations.

Pour les Tunisiens établis à l'étranger, dont les déplacements au pays sont parfois limités par les contraintes professionnelles et familiales, la possibilité de renouveler un passeport en quelques heures représente un avantage considérable. Elle leur évite des délais d'attente susceptibles de perturber leurs démarches administratives dans leur pays de résidence, voire de compromettre le renouvellement de leur titre de séjour.

Cette expérience positive mérite donc d'être rapportée. Elle montre qu'une administration peut être à la fois efficace, accessible et attentive aux besoins de ses usagers.

Elle rappelle également qu'une démarche administrative, souvent redoutée en raison des lenteurs et des complications auxquelles elle peut donner lieu, peut parfaitement se dérouler dans des conditions satisfaisantes lorsque les moyens humains et organisationnels sont convenablement mobilisés.

Il serait souhaitable que cette initiative inspire d'autres services et que les bonnes pratiques observées dans cet espace puissent être progressivement généralisées à l'ensemble des administrations. Le respect du temps du citoyen, la simplification des formalités, la qualité de l'accueil et la célérité dans le traitement des dossiers ne devraient pas constituer des exceptions dignes d'être signalées, mais des exigences ordinaires du service public.

Une administration qui facilite la vie du citoyen, respecte son temps et lui réserve un accueil digne et courtois est une administration qui remplit pleinement sa mission. Et lorsque de telles expériences se produisent, elles méritent d'être reconnues et encouragées.