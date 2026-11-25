Le projet de loi de finances pour l'exercice 2027 a été adopté, mercredi 25 novembre2026, par les commissions des finances et du budget relevant de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), à l'occasion d'une réunion conjointe au Palais du Bardo.

Le détail du vote fait état de 5 voix pour et 2 abstentions côté ARP et à l'unanimité des membres présents côté CNRD.

Le projet de loi de finances proposé par le Gouvernement comprend 70 articles. La commission mixte des finances et du Budget regroupant des élus des deux Chambres en a rejeté 4 et rajouté 13.

Selon les dispositions du projet, les revenus du budget de l'Etat pour l'année 2027 s'élèvent à 54.280 millions de dinars, alors que les dépenses sont évaluées à 68.895 millions de dinars. Les revenus fiscaux sont de l'ordre de 49.600 millions de dinars, les revenus non fiscaux sont estimés à 4.330 millions de dinars et les dons à 350 MD.

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L'Exécutif est autorisé à lever des ressources à hauteur de 28.122 millions de dinars, dont 6.877 MD sous forme d'endettement extérieur et 19.845 sous forme d'endettement intérieur. Ces ressources sont destinées à financer le déficit budgétaire à hauteur de 14.615 MD, le remboursement de la dette extérieure à hauteur de 6.823 MD et le remboursement de la dette intérieure à hauteur de 6.484 MD. Quelque 200 MD seront consacrés aux crédits et avances nets du Trésor.

D'après les chiffres inscrits dans le projet de loi de finances 2027, près de 1,7 milliard de dinars seront consacrés à couvrir les dépenses des entreprises publiques annexées au budget de l'Etat, alors que la Banque centrale de Tunisie est autorisée à accorder des facilités au profit du Trésor général de la Tunisie à hauteur de 9.800 millions de dinars.

Selon la présentation fournie par le ministère des Finances, les choix contenus dans le projet de loi de finances 2027 s'inscrivent dans le cadre du plan quinquennal de développement 2026-2030 adopté en juillet dernier dans le but de garantir l'équilibre régional souhaité, la création d'opportunités d'emploi, la consécration d'une dignité effective issue de choix purement nationaux.

Le projet ambitionne de faciliter la création et le financement de projets, la consécration du rôle social de l'Etat et l'inclusion économique, tout en confortant le droit à la santé, au logement, à l'éducation et au transport.

Le projet accorde la priorité à la sécurité alimentaire, énergétique et hydraulique tout en garantissant le soutien de l'Etat aux entreprises publiques ainsi que la consécration de l'équité fiscale et l'inclusion du secteur informel.

Certaines dispositions ont suscité parfois des débats tendus en commission et certains députés ont déjà exprimé leur refus de l'ensemble des clauses ainsi que leur rejet de la méthodologie suivie pour leur adoption.

Le projet de loi de finances sera soumis à la séance plénière afin qu'il soit débattu et adopté article par article au cours des prochains jours.