La société d'investissement BlueFive Capital, fondée et dirigée par le financier tunisien Hazem Ben-Gacem, a reçu le certificat d'incorporation n° 001 du Centre financier international d'Oman (IFC Oman), lors de l'inauguration officielle de cette nouvelle place financière, lundi 23 novembre 2026, à Mascate.

Cette distinction fait de BlueFive Capital la première entreprise enregistrée auprès de cette nouvelle institution omanaise, qui entend attirer les investissements internationaux et renforcer la place du Sultanat dans les services financiers.

Hazem Ben-Gacem, fondateur et directeur général de BlueFive Capital, a reçu le certificat lors de la cérémonie présidée par Son Altesse Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said, vice-Premier ministre chargé des Affaires économiques et président du conseil d'administration de l'IFC Oman. Au total, les treize premières entreprises enregistrées auprès du Centre ont reçu leurs certificats à cette occasion.

BlueFive Capital s'est ainsi vu attribuer le numéro d'incorporation 001.

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Fondée en novembre 2024 et basée à Abou Dhabi, BlueFive Capital est une plateforme internationale d'investissement alternatif qui revendique plus de 15 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ses activités couvrent notamment le capital-investissement, l'immobilier et les infrastructures.

Avant de créer sa propre structure, Hazem Ben-Gacem a exercé pendant près de trente ans au sein d'Investcorp, où il a notamment occupé les fonctions de co-directeur général jusqu'en septembre 2024. Il est aujourd'hui à la tête de BlueFive Capital, dont il conduit la stratégie et le développement.

L'implantation omanaise du groupe ne date pas de cette annonce. BlueFive Capital avait ouvert un bureau à Mascate en 2025, destiné notamment au conseil en investissement, à la mobilisation de capitaux et au développement de partenariats transfrontaliers.

Ce bureau accueille également BlueFive Leasing, une activité spécialisée dans la gestion d'actifs liés au leasing aéronautique. Le groupe est par ailleurs présent aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et à Bahreïn.

Créé par le décret royal n° 8/2026 du 12 janvier 2026, l'International Financial Centre of Oman s'inscrit dans la stratégie du Sultanat visant à diversifier son économie et à attirer les institutions financières internationales. Son cadre juridique prévoit l'enregistrement des entreprises, l'encadrement des activités de services financiers ainsi qu'un dispositif de règlement des litiges commerciaux reposant sur des principes de common law. Si l'enregistrement des entreprises est désormais ouvert, le lancement des procédures d'octroi de licences pour les activités financières est prévu au début de 2027.

L'enregistrement de BlueFive Capital intervient ainsi dans la première phase opérationnelle de cette nouvelle place financière.

Pour le groupe dirigé par Hazem Ben-Gacem, il vient consolider une présence déjà établie à Oman et ouvre une nouvelle étape de son développement dans le Golfe.